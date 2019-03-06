【後生仔傾吓偈】麥明詩主動追擊哲學男　10A都竟然會失手？

麥明詩講過好多次自己揀男友唔睇樣，對方最緊要有內涵有學識。

自從回復單身之後，麥明詩不時都會喺《後生仔傾吓偈》公開自己嘅擇偶條件：唔需要靚仔，最緊要係有學識，可以同佢傾到學術性嘅事，而喺佢眼中，讀哲學嘅男生更係特別charming。而係最新一集節目當中，就搵嚟三位就修讀哲學嘅男生做嘉賓。問到三位男生有否覺得讀哲學是否特別charm，估唔到其中一位就竟然係話：「重點都係靚仔，靚仔可以凌駕你讀嘅科目。」之後另一位更接力表示:「對於靚仔，6號就最識啦。」並指6號係其標準。

今集《後生仔傾吓偈》搵嚟三位哲學男做嘉賓，擺明係為麥明詩而設。

聽完呢兩位哲學男子嘅靚仔論之後，麥明詩都忍唔住話：「我以為讀哲學嘅人好高崇。」之後三位哲學男被問到當理性遇上感性時會點處理，三位都不約面同咁話「其實都係感性行先」。最好笑係佢哋以男女朋友作為例子，指出雖然討論過程中會有「到底乜嘢先係啱」、「點先為知啱」，但結論只有一個，就係「女朋友一定啱」。

港姐對哲學男係未特別charm呢？呢位自稱中大馬克思嘅同學就似乎唔多認同。

節目尾聲，6號問到三位哲學男嘅人生座右銘時，其中一位話係「誠」並以「因為你讀哲學講原因，其實都係想搵出真心真意喺邊」作為解釋後，麥明詩瞬即心心眼並大讚對方超charm，更表示「打動到我」兼追問對方「你對我有無真心真意」，似乎真係好冧冧豬，可惜嘅係三位哲學男都無乜反應，而當6號追問:「對哲學家來說，香港小姐係未特別charm？」麥明詩看似有所期待，但結果換來你眼望我眼嘅場面，三位哲學男粒聲都唔出！好慘呀。