葉璇拖足半年終向男友舊愛道歉　網民爆書信涉抄襲張藝興粉絲

近年主力在內地發展的葉璇，2015年與小默先生高調公開戀情，更為護愛郎，與男友前度呂小姐對簿公堂，最後法院判處葉璇敗訴，但她未有按判決要求道歉及賠償，以致被列入失信被執行人名單，並對她採取「限制消費令」措施。直至上月24日，葉璇在北京首都機場欲乘搭飛機離境時，被出入境邊防機關當場攔截，經教育訓誡後終在昨日（5日）正式遞交道歉信，同時繳交罰款8萬元人民幣。

葉璇與小默先生在2015年公開戀情，兩人一直愛得高調。（視覺中國）

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事緣小默先生舊愛呂小姐在網上發布一篇《珍愛生命，遠離渣男》的文章，暗指小默先生一腳踏兩船，令葉璇一怒之下將呂小姐告上法庭，直指對方造謠，更在網上發表《當寄生蟲的人生是沒有尊嚴的》一文，卻反被對方提告侵犯名譽權。最後上海徐匯法院裁定葉璇敗訴，她需立即停止在網上攻擊呂小姐、並以書面形式向對方道歉及作出賠償，不過因為她遲遲未有履行判決，呂小姐去年向法院申請強制執行。呂小姐昨日（5日）在微博上載了一封有葉璇親筆簽名的道歉信，葉璇在心中表示「當初真的是腦子壞掉」、「我特別後悔」，並稱會直面錯誤並承擔相關法律責任。

小默先生舊愛呂小姐昨日（5日）在微博上載有葉璇親筆簽名的道歉信，葉璇在信中表示非常後悔。（微博圖片）

本以為事件已經塵埃落定，葉璇的道歉信字裏行間都可見態度誠懇，但就有眼利的網民發現原來這封信是抄襲的，該信與一位曾抹黑張藝興的粉絲在今年1月寫的道歉信有多處雷同，當初這位粉絲在微博抹黑張藝興被起訴，經法院判決後需要手寫道歉信致歉。有網民將兩者對比發現相似度十分高，當中更有很多句子如複製黏貼一樣，惹來網民狠批「抄襲別人的一點誠意都沒有」、「如果不是法院強制執行，她會道歉嗎？」

有網民發現葉璇的道歉信涉嫌抄襲，與一位曾抹黑張藝興的粉絲手寫的道歉信有多處雷同。（微博圖片）

雖然網上議論紛紛，但葉璇一於懶理，今日（6日）在微博轉發一位名為「AMO蒯昊辰」的男士在1月發布的微博，還留言：「為你感到驕傲自豪，帥鍋！」。究竟這位「帥鍋」是誰呢？其實葉璇與小默先生近一年來分手消息傳個不停，兩人的關係撲朔迷離，她還頻頻在微博高調放閃，暗示自己被求婚，更收車、收樓、收巨型鑽戒等，令人十分好奇這位「帥鍋」是小默先生還是另有其人。而這位「AMO蒯昊辰」事實上還是小默先生，只是名字改了，雖然他發的微博不多，但幾乎每一條葉璇都會評論，可見兩人依然恩愛。

葉璇今日（6日）在微博轉發「AMO蒯昊辰」的微博，更稱呼對方為「帥鍋」。（微博截圖）

葉璇經常在微博高調放閃。（網上圖片）