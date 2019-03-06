【女兒們的戀愛】Selina差一點點捉緊幸福　意中男出走原因好心酸

張軒睿因偶像劇《狼王子》出道，之後曾與林明禎拍拖，都叫有啲名氣。但之前同Selina拍攝節目時，被路人問「他是誰」搞到場面十分尷尬。

最近喺綜藝節目《女兒們的戀愛》與Selina(任家萱)組成CP嘅台灣男星張軒睿，雖然二人相差11歲，但由於男方貼心又細心，令Selina每次約會之後，都帶著微笑入睡。而喺最新一集，正當二人準備約會之際，張軒睿因突然收到醫院嘅病危通知而要中途離開，而就係張軒睿趕到醫院不久，奶奶就過世了，Selina心痛之餘亦難掩失落，講到每次都「差一點點」時更忍不住落淚，而Selina亦指愛女每次在幸福前總有意外發生，為此感到十分心疼。

Selina本來打算喺約會尾聲時，向張軒睿表示可以再約會，點知男方因收到病危通知而要中斷拍攝，Selina既失落又心痛。

節目中，Seline嘅爸爸雖然不時提到二人年齡差距甚大，但又忍唔住大讚張軒睿係孝子，唔少地方都令佢十分滿意。現年26歲嘅張軒睿喺入行前，因為爸爸患上肝病而決定捐肝，手術後，張軒睿痛到連氣都抖唔到，除靠嗎啡減輕痛楚外，又要靠鎮定劑先可以入睡。原來要休養半年以上，結果當時仲係新人嘅佢由於得到了難得嘅拍攝機會，所以手術後三個禮拜佢就飛到內地工作。

張軒睿因切肝救父而被封孝子。

張軒睿曾訪問中透露捐出45％肝，身體機能大大改變，再加上膽都切埋，所以唔可以食得太過油膩，但偏偏喺內地拍攝時「都是賣炸的，吃也不是、不吃也不是，很無助」，雖然劇組知張軒睿剛做完手術，但開工第一日就已經通宵，四個月嘅拍攝令張軒睿甚為痛苦，但佢就話過「當時真的很想把握這機會，所以也沒有什麼好後悔。一切都是命運的安排啦！」由於捐肝嘅關係，令張軒睿比較易攰，至今開刀範圍嘅肌肉亦無乜知覺。