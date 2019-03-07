與陸浩明轉型拍遊戲節目　麥明詩：證明啲人覺得我哋有娛樂性

陸浩明（六號）和麥明詩（Louisa）在《後生仔傾下偈》的主持形象深入民心，除了齊齊拍住做不同節目的主持外，今次更連同幾位「後生仔」成為綜藝遊戲節目《娛樂大家》的固定班底「娛樂family」。節目昨晚（6日）錄影第一集，由主持轉型做遊戲節目班底，Louisa笑言：「證明某程度上啲人開始覺得我哋好有娛樂性，但其實我哋明明好知性㗎嘛！」默契十足的六號聽完就窒住Louisa：「你個『知』同個『性』要分開，係你『知道』咩係『性』囉！」

由汪明荃（阿姐）、蘇永康、森美和余德丞（Dickson）主持的TVB全新綜藝節目《娛樂大家》昨晚（7日）進行第一次錄影。（陳順禎攝）

六號表示錄影前一刻都未知道「娛樂family」班底應該要做什麼，不過應該都是玩各類型的遊戲，絕無壓力。Louisa坦言：「我哋個身份係好得意嘅，好似半個主持半個嘉賓，所以可以懷著一個嘉賓嘅心態去做主持。（會不會擔心做慣主持會不自覺搶住講很多東西？）唔會，我哋做主持最叻就係畀人有多啲機會講嘢嘛，而且我哋都唔搶嘅，最搶嗰個馮盈盈都唔喺度！」