【娛樂大家】余德丞做主持無壓力　願畀貼士蔡思貝贏大獎

由汪明荃（阿姐）、蘇永康、森美和余德丞（Dickson）主持的TVB全新綜藝節目《娛樂大家》昨晚（7日）進行第一次錄影，其實節目本來叫《阿姐有乜未見過》，並在去年12月以阿姐、蘇永康和森美的三人陣容拍過一集，不過後來節目進行改組，並將余德丞（Dickson）加入主持陣容。

汪明荃（阿姐）、蘇永康、森美和余德丞（Dickson）昨晚（6日）為《娛樂大家》進行第一次錄影。（陳順禎攝）

首次錄影的Dickson笑言三位前輩沒有給他壓力：「壓力就冇嘅，我相信都係開心啫，所以我相信大家都會就住我錫住我嘅！」他表示有嚴肅正經的汪阿姐、負責搞氣氛的森美和兩樣兼備的蘇永康，自己還在迷茫當中，需要慢慢摸索自己在節目中的定位。

Dickson透露第一集裡體驗了一個小學三年班學生一天的生活，由起身刷牙洗面開始、到返放學、課外活動等等直到當天睡覺為止。（陳順禎攝）

Dickson透露每集嘉賓會圍繞該集的主題玩遊戲，最後勝出者就會進入一個終極環節－與阿姐「鬥大」，如果最後能夠戰勝阿姐就可以贏走大獎！有這麼多吸引的獎品，Dickson想不想邀請蔡思貝上節目玩？他笑稱：「如果有一大班人嚟玩，佢又贏到獎品，咁咪大家都開心囉係咪？但係如果佢問我玩咩嘅話，我都會畀啲貼士佢嘅！不過佢贏唔贏到就要睇下佢夠唔夠聰明喇！」