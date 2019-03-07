【3日2夜】鄭衍峰孖女神蘇可欣遊清邁　浪漫放天燈唔過電

TVB旅遊節目《3日2夜》一向深受觀眾歡迎，新一集由蘇可欣（Eunice）與鄭衍峰（Leonard）主持。兩人在去年11月到泰國清邁拍攝，與當地民眾一起感受一下水燈節的氛圍。每年11月清邁都會舉辦「泰國七大奇跡之一」的水燈節，萬盞天燈齊升天空，場面壯觀又震撼。為了配合節日氣氛，Eunice與Leonard還穿上泰國民族服裝，感覺非常新鮮！

鄭衍峰同蘇可欣齊齊放天燈，相當浪漫！

Leonard透露這次拍攝除了到河邊餐廳享用浪漫晚餐之外，他與Eunice還體驗了放水燈和天燈：「放天燈嗰下超級浪漫，我諗一定有人好羨慕我同Eunice So放天燈。」其實這次是Leonard第三次拍攝《3日2夜》，而且每位女拍檔都是女神級人馬：「一次同Judy（鄺潔楹），一次同陳詩欣，今次就同蘇可欣。其實每一次都有唔同嘅感覺，同Judy好Friend，因為大家background有啲似，所以好啱傾。同陳詩欣就因為個地方同氛圍好浪漫，而今次泰國同Eunice就係互窒，寸寸貢咁，大家取笑下大家，亦都反映咗我同每一位女拍檔嘅相處真實係點樣。」

Leonard同Eunice今次一齊拍攝《3日2夜》，一樣默契十足。（IG圖片）

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這次的清邁之旅，Leonard亦都寓工作於娛樂，體驗了各種新奇有趣的活動，包括Segway Tour、Zipline（叢林飛索）、巨型韆鞦等，不過最驚險的還是激流：「本身覺得唔係好危險，但玩玩下導演跌咗落河，大家都要即刻揼低所有攝影工具即刻扯佢上嚟。」對於這次的旅程，Leonard都樂而忘返：「原來泰國唔係只係得曼谷或者布吉嘅陽光海灘，泰北內陸都有很多嘢玩！」

Segway Tour有教練帶住遊古城。