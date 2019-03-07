Robynn&Kendy為新歌MV化身黑白使者　Kendy無懼與大蜥蜴「作伴」

香港唱作女子組合Robynn & Kendy（R&K）將於3月8日推出新歌《明陣》及MV，這首歌由R&K與林家謙共同創作，陳耀森執筆填詞，馮翰銘包辦編曲及監製部份。

「明陣」由大大小小的圓圈迂迴鋪設而成，就像是一個迷宮，分別在於它只有一個入口和出口，沿途並沒有掘頭路，但只要選擇相信，拾步前行，就一定能夠找到出口，在迷失中尋找曙光！在MV中，R&K分別飾演黑白兩角：Robynn化身光明使者，看似掌握美好一面；而Kendy則成為墜入黑暗的角色，經歷的事事都不順境。二人被布帶遮閉雙眼，無論本身是屬於光還是暗，到頭來都身處於同一個「明陣」之中，寓意每件事的好與壞，其實取決於自己的心態，只要對自己有信心，身處逆境中也能走出光明路！

R&K在MV中分別扮演黑白兩角，藉此帶出無論順境逆境，重要的是自己的心態。

Kendy在拍攝MV中最深刻一幕，就是與大蜥蜴上演對手戲，導演要求她捉摸蜥蜴之餘，更要讓蜥蜴趴在她身上，這絕非每個女生都可以接受的挑戰，但大膽的Kendy說：「好開心可以同咁大隻蜥蜴玩，佢個樣畀我一種無懼、洞悉一切嘅感覺，好特別！」盡顯她女強人一面。大蜥蜴在MV中除了擔當一位「引領」的角色之外，同時亦為MV增添了一份神聖夢幻的感覺，希望有助於大家了解當中的深意。

至於MV中「瞓身」拍攝的Robynn，雖然看起來很舒服，但橫躺在木枱上足足拍攝2小時，她也付出了不少「代價」：「事後腰骨痛咗好幾日，但係都覺得非常值得，因為無論係枱布的每一條摺痕，枱上的每朵花都擺得好細心，所以好感恩出到嚟嘅效果好靚，而更重要嘅係，要感激團隊嘅認真，令我好感動。」

Kendy在拍攝MV時與大蜥蜴「作伴」，令她大感特別。

至於MV中「瞓身」拍攝的Robynn，雖然看起來很舒服，但橫躺在木枱上足足拍攝2小時，她也付出了不少「代價」：「事後腰骨痛咗好幾日，但係都覺得非常值得，因為無論係枱布的每一條摺痕，枱上的每朵花都擺得好細心，所以好感恩出到嚟嘅效果好靚，而更重要嘅係，要感激團隊嘅認真，令我好感動。」