【妻子的浪漫旅行】張智霖經常「給人家幻想空間」　袁詠儀嬲到爆

袁詠儀（靚靚）同張智霖（Chilam）結婚18年以來一直恩愛，二人近日更齊齊參與內地綜藝《妻子的浪漫旅行2》，之不過，由於旅行部分係由靚靚、謝娜、章子怡、包文婧、張嘉倪進行，沒有老公的日子，靚靚大感不慣，最後淚灑當場，令觀眾罕見袁詠儀小女人嘅一面。

袁詠儀雖然百分百相信老公張智霖，但亦會因為佢不時予人幻想空間而感到生氣。

而喺最新一集中，袁詠儀提到當年同張智霖時，身邊好友喺一次飯局上與周潤發夫婦同檯，席上，發嫂透過朋友向袁詠儀作出溫提：「這個男的靠不靠譜？長得那麼帥。你叫她小心一點。」袁詠儀表示當年身邊唔少朋友都唔喜歡甚至懷疑張智霖，原係係佢外表睇落花心，而二人亦曾因為緋聞而吵架。「他當時問『我一點安全感都給不了你嗎？』，他這樣罵了令我覺得好像是我不對，但到了第二天，我說『安全感應該是你給我，並不是我相不相信你。』」靚靚指二人交往多年，雖然唔可以話無問題，但都叫順利，而身邊嘅朋友喺接觸過張智霖後，亦都開始喜歡他。



靚靚又提到每次有緋聞傳出時，雖然知道唔係真，但由於記者都一定會搵佢問回應，所以感到十分煩厭，她更直指張智霖「不是給人家機會，是給人家幻想空間」對於「機會」呢樣嘢，身為人妻嘅章子怡亦都十分認同，更透露不時都會叮囑老公汪峰唔好創造誤會嘅機會，就連微信都唔可以亂加好友。聽到兩位老婆大婆嘅「機會論」，汪峰就苦笑住咁話：「連幻想都不讓了，太狠了！」，而張智霖就不停咁搖頭嘆氣，非常好笑。其實靚靚之前喺節目都有提過曾經有女星唔只煲湯，仲買埋被鋪送比張智霖，雖已係舊事一則，但靚靚每次提起都非常火滾。而喺節目尾聲，張智霖認為同袁詠儀嘅相遇，既係幸運亦都係不幸，「幸運就是能碰到她，不幸就是知道我們的相遇，始終會有分開的一天，人始終會老去、會死，要先走或後走，不由你作主的。」張智霖更認為開心嘅時候要留返一點空間，留待悲傷時用。「我們已經非常幸福，沒有什麼太多要求。」如此深情告白，除咗打動老婆之外，亦令唔少網民大叫感動。

由於家人反對，章子怡當初同汪峰拍拖時，只能偷偷租住與父母同一大廈嘅另一單位，點知有次與汪峰外出時，喺電梯撞到父母與其他親戚，埸面尷尬到極點。估唔到外表強勢嘅章子怡，都會有嘢怕。