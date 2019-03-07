肥Amy擔正Netflix原創電影　同雷神細佬里安咸士禾夫上演「床」戲

Rebel Wilson自2011 年的《最爆伴娘團》（Bridsmaids）中，憑Brynn一角脫穎而出後，由2012年開始就陸續有戲拍，更因《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）系列電影中飾演「Fat Amy」一炮而紅。而Rebel主演的浪漫喜劇電影《非凡浪漫》（Isn't It Romantic）就剛剛於上星期Netflix上架，片中更與「雷神細佬」Liam Hemsworth上演床戲！

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在這套Netflix原創電影期間，Rebel Wilson似乎卻沒有比拍攝動作片輕鬆，片中她先被毆打，然後更仆親入院。雖然有半裸的Liam Hemsworth撲倒在自己身上，但拍攝這一幕時，Rebel在拍攝過程中弄傷腳趾，導致兩片指甲剝落，化妝師還在拍攝前幫她把指甲黏回去。談到在片中跟Liam的床戰，Rebel笑言除了跟對方在雨中擁吻，導演還安排她大享艷福，將Liam的恤衫撕開：「我當然全力以赴，撕開他的恤衫！」

另外，劇情主要講述自細就是「肥妹仔」的Natalie（Rebel Wilson飾）一直都夢想可以醜小鴨變天鵝。長大之後成為建築師的她，卻在公司被人當做「阿四」，每天要為人買咖啡及送文件，更在地鐵站被搶匪襲擊後陷入昏迷。醒來後，Natalie發現生活大亂，突然之間變成愛情片中的女主角，有大屋住，有靚衫着，連靚仔老闆（Liam Hemsworth飾）都愛上自己，為了返回正常生活，她迫自己跟老闆談戀愛，最後發現生活重回正軌的方法，就是要懂得自愛。