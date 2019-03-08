迪麗熱巴狂飲奶茶反變瘦　全靠四招保持窈窕身形

內地女星迪麗熱巴擁有深邃的五官，標緻的樣貌令不少女士羡慕。一向被喻為「零死角美女」的她，憑着在劇集中的表現和直爽的性格深受粉絲喜愛，人氣爆燈！迪麗熱巴身形高挑，舉手投足都仙氣十足，但其實私底下她是一個吃貨，還在內地節目《奔跑吧》中展現出驚人食量，被粉絲暱稱為「胖迪」，但她依然保持窈窕身材，想不到她的秘訣就是暴飲暴食！

迪麗熱巴樣貌出眾，身形高挑，原來她還是一個吃貨。（微博圖片）

迪麗熱巴曾被節目組大爆，只要有她在現場，就一定要準備多些食物，因為她食量大又吃得快，她在《奔跑吧》中的拍檔鹿晗更曾勸她吃少一點，可見她真的非常為食。早前有網友在美國街頭巧遇迪麗熱巴，偷偷拍下她的背影放上網，但卻被質疑發福，尤其是下半身明顯圓潤了不少，不過她就大方表示因為吃多了，所以吃胖了，絲毫不在意被網友吐槽。

有網友偶遇在美國偶遇迪麗熱巴，身形圓潤了不少。（微博圖片）

迪麗熱巴因為節目《奔跑吧》人氣急升。（視覺中國）

最近迪麗熱巴接受訪問時，就自爆其實自己很喜歡吃甜品，尤其喜歡喝奶茶，更過分的是要加雙份奶霜，誰知道體重不增反減，喝了一個月竟然瘦了，果然是得天獨厚！不過她也有解釋：「每個人體質不一樣，別人拿我的經驗嘗試然後胖了。」對於坊間流傳的女星魔鬼減肥食譜，即是戒油鹽、戒甜食、戒澱粉質等，迪麗熱巴就直言要實行有困難：「說實話，沒見過這樣吃的。」雖然她食量大，但其實她對減肥有一套心得，保持健康的生活習慣，才能維持好身材，全靠以下四招：

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