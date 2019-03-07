【極多圖】一文睇晒上屆6位落選港姐去向　最靚何泳芍計劃教潛水

無綫選美活動《2018年度香港小姐競選》在上年8月舉行完畢，並由陳曉華（Hera）、鄧卓殷（Amber）、丁子田（Sara）分別奪得冠亞季軍，三人當選後亦有持續爆光出現在各種活動，特別是冠軍陳曉華（Hera），也在最近的《2019國際中華小姐競選》中獲得加冕，成為史上第4人雙料冠軍，可預視她將來在TVB必有更多發展機會。不過，當屆的其他「大熱門」的去向又如何呢？

陳曉華（Hera）（中）、鄧卓殷（Amber）（左）、丁子田（Sara）（右）都好有氣質。（資料圖片）

雖然，《2018年度香港小姐競選》的賽果可能未必合乎所有香港人的心水，但其實某部份（或者全部）被喻為大熱門的「落選港姐」都已經受邀加入了TVB，例如楊帆（Krystal）、李芷晴（Stephanie）、陳苑澄（Tania）、何泳芍（Honey）等。相隔大半年，當中發展最好的，應該是陳苑澄（Tania）以及何泳芍（Honey），前者已在《愛·回家之開心速遞》飾演「虛擬女朋友」夏蕙，後者除在BigBig Channel登場外，更拍攝過TVB的宣傳廣告以及加入《今期流行》的主持。



以下為大家更新一下其中6位大熱門加入TVB的發展：

陳苑澄（Tania）最近成功加入《愛·回家之開心速遞》劇組，不過只是出現了短短一集。（資料圖片）

1. 陳苑澄（Tania）



競選是帶舞表演贏得「現場至like才藝表演獎」，並入圍最後五強，選後除出席了「節目巡禮2019」、《萬千星輝賀台慶》外，更聯同陳曉華、鄧卓殷以及李芷晴在《歡樂滿東華》中表演。在《愛·回家之開心速遞》515集中也以「夏蕙」的身份出現。

+ 6 + 5 + 4

李明芙（Samantha）樣子夠甜，拍兒童或綜藝節目應該十分合適。（資料圖片）

2. 李明芙（Samantha）



競選時成為12強之一，不過選後除出席一些大型綜藝活動之後，暫無其他工作。

+ 3 + 2

李芷晴（Stephanie）勝在夠高，拍劇的話，應該能襯起高大的男演員。（資料圖片）

3. 李芷晴（Stephanie）



主持過文化資訊性節目《文化新領域》，亦曾與陳曉華、鄧卓殷以及陳苑澄在《歡樂滿東華》一起演出。

+ 10 + 9 + 8

雖然楊帆（Krystal）的廣東話未夠「是正」，但勝在普通話了得，又高人氣，可以多方面發展。（資料圖片）

4. 楊帆（Krystal）



「2017香港小姐競選」時，雖然在網上甚受歡迎，不過在競選簽約TVB之後，似乎就被投閒置散。最近一次也只在《2019國際中華小姐競選》中出現支持參賽的陳曉華，實在有一點可惜。

+ 7 + 6 + 5

鄧美欣（Venus） 夠高有笑容又有觀眾緣，應該很合適拍劇。（資料圖片）

5. 鄧美欣（Venus）



同樣也在曾在「節目巡禮」以及《歡樂滿東華》中演出過，不過除此之外就暫時未有其他節目出演。

+ 8 + 7 + 6

本職是潛水教練的何泳芍（Honey），拍旅遊節目的話絕對是收視保證。（資料圖片）

6. 何泳芍（Honey）



近期加入了《今期流行》成為主持之一，也有參與早前TVB播出的宣傳片拍攝，算是6位之中較多發展機會的一位。

+ 10 + 9 + 8

入行前擔任「美人魚教練」的Honey接受《香港01》訪問時表示，她很滿意加入TVB之後的生活。「我冇後悔過加入TVB！完咗進修班之後就開始接啲主持節目拍，而家係今期流行嘅定期主持，入咗呢個節目之後收入都穩定啲，個個星期都有得拍下嘢。」談及TVB工作後的收入，她坦言收入確實有減少，不過現階段也問題不大。「其實之前份工（教練）收入其實都唔係話好穩定，所以都無乜大問題。入得呢行都唔係同睇收入㗎啦，努力學習慢慢嚟囉。同埋我本身都幾省錢，所以又無話唔夠用，屋企又無畀壓力。」



「落選港姐」Honey何泳芍隔足半年終於出鏡 三甲不入一樣搶鏡

Honey續說：「（收入）當然係入行之前多啲啦，不過之前辛苦好多。」有留意新聞的，都知道她本身是一名徒手潛手教練（Freediving instructor ）。問到她會否因TVB工作而放棄本業時，她回答說：「都會教（潛水），不過冇之前教咁多囉，或者遲下會帶團出國潛水。」那麼Honey帶團的收費如何？她表示自己目標志在「成班人一齊去玩」。「如果以東南亞計，教練費嘅話就大約$6000左右一個人，不過都係睇人數而家。通常都係10人團玩5日。不過都未有咁快會籌劃到，到時候都會搵人搞，唔會自己安排。我都想喺TVB穩定啲先再搞潛水嘅嘢。」她還說：「如果開團嘅話，會公開報名，大家會唔會有興趣去？」