【藝進同學會】周潤發拍戲意外傷頭縫針　家姐周聰玲：好擔心佢

周聰玲覺得菲林相機影出來的相片，相對用數碼相機影出來的相片，用心得多而又覺得珍貴。（葉志明攝）

周潤發親姊周聰玲今晚（7/3）現身支持《藝進同學會》在九龍灣舉行三十周年晚宴《藝進情濃30載》。同樣愛好攝影周聰玲今晚充當夏蕙姨（黃夏蕙）首席攝影師：「依家個個都用手機影相，同埋用數碼機去影，都畀唔到相片畀佢，因為我仲用緊菲林機影，所以黃夏蕙搵我幫佢影，去邊到都幫佢㩒幾張。（點解唔轉數碼相機？）我咁嘅年紀係耆英，精英向前衝，我做咗耆英退一步海闊天空，我依家咁嘅年紀，唔係要嚟威，貪得意鍾意就㩒幾張，因為係菲林機，所以我依家做足一百分先至影一張相。」

周潤發近日拍攝新戲《驕陽歲月》時發生意外，但他繼續假戲真做，拍攝後發哥原本打算在片場處理傷口，最後在眾人力勸下去醫院接受治療。

日前發哥拍攝電影《驕陽歲月》時，意外傷頭流血，需要即時送院縫針，事後發哥堅持再繼續開工。周聰玲驚訝表示從不知道發哥意外受傷入院：「我都喺係呢度從你哋口中得知佢出咗意外，因為我冇用智能手機，都好擔心佢，不過佢入咗醫院，有醫生及醫護人員照顧住，其實都擔心唔嚟，祝佢早日康復出院，啱啱上個禮拜同佢飲茶見過面，又會每個星期約埋媽咪一齊聚會飲茶，有時候意外真係好難避免。」