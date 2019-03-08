【藝進同學會】盧海鵬寶刀未老拍通宵戲：冇食「海狗丸」都頂得住

鵬哥擔任演唱嘉賓，大開金口獻唱搞笑金典《幾許瘋語》令現場氣氛推向高潮，台下歡呼掌聲如雷。（葉志明攝）

藝進同學》今晚（7/3）在九龍灣舉行三十周年晚宴《藝進情濃30載》，延開超過60席招呼演藝界的朋友。去年11月鵬哥（盧海鵬）入院做通波仔（心藏搭橋手術）後，至今經已完全康復，今晚更獲大會擔任表演嘉賓站台演唱，並在幾名身穿校服造型美女伴舞之下，一口氣連唱兩首金曲，唔少得有來自鵬哥嘅經典搞笑改編金曲《幾許瘋語》及羅文原著金曲《激光中》，在鵬哥歌聲帶動下，現場氣氛狂熱，台下歡呼聲掌聲如雷。

鵬哥表示做完通波仔（心臟搭橋手術），身體現在已完全康復，叫大家不用擔心。（葉志明攝）

鵬哥接受《香港01》訪問時說：「今日個活動令我諗起我呢世人讀訓練班開始，一路做嘢做到今時今日，自己最開心就係做演戲，能夠做到最尾，都覺得好滿足囉。（見你喺台上同啲靚女勁歌熱舞，果然寶刀未老？）我平時都有登台唱下歌，呢啲未曾退化嘅，我唱《激光中》好多時都會有靚女陪嘅，今晚又咁啱30周年，個個都興奮啦梗係上嚟跳啦，啲舞伴個個都靚呀。（如果要捱夜拍戲身體頂唔頂得住？）有時候拍戲都會拍通宵，但唔會話經常都會，如果你話經常就唔得，有陣時拍戲通宵一晚半晚就更有啦，有咩所謂，自己身體就係頂得住，若果頂唔住我就唔撈啦，我就冇食「海狗丸」啦，人哋邊個食我就唔知啦。」