鄧紫棋與經理人決裂　獲造型師男友發文安慰：我們一起騎過難關

鄧紫棋（G.E.M.）昨晚（7日）突然發表聲明，宣布與合作多年的經理人公司「蜂鳥音樂」終止合作關係，並寫下長文控訴公司不公平，在未經她同意簽下代言，她一再溝通忍讓未果，痛心表示：「我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。」

G.E.M.昨晚（7日）發聲明稱委託律師與經理人解約。（Facebook圖片）

聲明發出後，不少粉絲都留言力撐，支持G.E.M.的決定。而她的造型師男友Mark，今日（8日）凌晨也在微博發文安慰：「以後不要再害怕，不要再被欺負，我們一起騎過難關。」並附上兩張照片，其中一張是騎在馬上的背影，另一張就是一隻蜂鳥倒地的黑白手繪圖，被聯想為暗喻蜂鳥已死，諷刺「蜂鳥音樂」。

Mark在微博發文力撐G.E.M.，表示會一起度過難關。（微博截圖）

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Mark這次用行動支持G.E.M.，不少粉絲都在微博留言叫他好好照顧G.E.M.，一起度過難關。兩人在2016年傳出戀情，更多次被拍到低調約會，但她一直避談戀情。去年11月，她獲邀到美國表演時，在IG Post與男友的合照，大方放閃，網友紛紛送上祝福。

Mark去年陪同G.E.M.到美國表演。（IG圖片）