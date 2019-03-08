金燕玲年初證實患子宮癌　上蘇施黃節目訴心聲：個女難受我仲擔心

64歲的金燕玲今日（8日）到電台接受密友蘇施黃（阿蘇）主持的節目《大玩派》訪問，承認在上個月確診患上子宮癌，她表示須接受6次化療，但她都冷靜面對，因為不想讓家人和身邊的朋友擔心。

金燕玲今日（8日）戴口罩上蘇施黃電台節目《大玩派》接受訪問，自爆年初證實患子宮癌。（影片截圖）

阿蘇笑言一向很少邀請嘉賓上節目，而這次金燕玲就是自己要求上來，因為就在今年1月她在女兒建議下接受子宮頸抹片檢查，沒想到檢查結果並不理想：「護士打嚟話醫生想見我，阿女27號走，28號護士再話我報告有少少問題，麻麻地，但醫生好忙，所以要兩日後先有時間見我。30號我去見醫生，醫生就話驗到子宮癌症指數90%有嘢，要即刻幫我做多個檢查。」但由於金燕玲的子宮頸過窄，所以她要在第二日（年廿八）入醫院全身麻醉再做檢查，做完檢查後她也忍不住哭了：「醫生話睇下報告點，如果好嘅就做微創，有四個窿仔，手術比較簡單，但好唔好彩醫生話唔得，撞正過年所以我就年初三入院，初四做PET Scan（正電子掃描），年初五開刀。」

金燕玲1月中也有出席劇集《荷里活有個大老千》宣傳活動。（視覺中國）

當阿蘇得知金燕玲患子宮癌，她直言自己異常冷靜：「我自己2005年有乳癌，我覺得最大嘅幫忙收聲就係幫忙，千其唔好擾亂患者嘅思維，要等佢冷靜落嚟，自己Make decision（做決定）。」金燕玲透露一開始只有阿蘇及好朋友關之琳知情，而她最不想的就是讓身在英國的女兒得知：「因為知道後佢一定會擔心會喊，佢難受我就仲擔心，會令我情緒好波動。」雖然金燕玲只是癌症第一期，但由於是USPC惡性腫瘤，就算切除後很大機會在三年後復發，所以最後要一次過切除淋巴、子宮、卵巢、盲腸和omentum（網膜）：「醫生話呢個瘤好陰濕，要好仔細做化療同電療，希望可以控制到。」

金燕玲與關之琳相識多年，在患病初期只有阿蘇及之之知道她的病情。（視覺中國）

完成手術後，金燕玲才告知家人，而她最開心的就是妹妹專程回港照顧她，兩姊妹有更多時間相聚：「因為佢開餐廳行唔開，今次嚟咗6日5晚，日日都見到佢好開心。」手術後金燕玲仍要接受共6次化療，每隔三星期做一次，雖然過程很辛苦，但她亦很慶幸身邊人的支持：「好多人好錫我，我想食乜都有人送嚟。」阿蘇對她更無微不至，就算是即興要吃栗子蛋糕她都想盡辦法：「嗰日係情人節，佢話想食栗子蛋糕，不過個蛋糕要早一日訂。我即刻打畀我最好個朋友，佢真係幫我搞掂。佢好好胃口，入院以嚟第一聲聽到佢話好好食。」希望金燕玲早日完全康復！

金燕玲上節目分享心路歷程，也感激家人與好友的支持。（影片截圖）