趙式芝親證與楊如芯7年同性婚姻告終　父親曾極力反對兼用5億招婿

Gigi同Sean曾經好恩愛。(視覺中國)

繼呂慧儀昨晚於IG宣布與結婚7年的黃文迪已於2018年離婚後，今日又爆出了富豪趙世曾女兒趙式芝 (Gigi) 與同性伴侶、波爾錶太子女楊如芯 (Sean) 經已離婚的消息。Gigi與Sean於2012年在法國秘密結婚，是本港名人界中首對公開承認有合法婚姻關係的同性夫妻，轟動上流社交界，兩人一直愛得甜蜜，經常出雙入對，人前人後均表現得十分恩愛。Gigi雖然曾面對父親趙世曾的阻力，但仍影響不了她對Sean的愛，沒料到她們結婚7年後最終竟然是離婚收場。

Gigi父親趙世曾好反對佢同Sean結婚。(fb圖片)

當年Gigi的父親趙世曾非常反對女兒的這段婚姻，更曾公開用5億招女婿，還表示會送別墅兼打本給對方做生意，結果吸引了世界各地逾2萬男士求婚，不過Gigi都沒有理會，只一心一意愛Sean一個。然而最近社交界卻盛傳兩人已於去年分手，Gigi亦已搬離愛巢。有指是因為Gigi接手父親工作後，忙於工作又不斷讀書進修，令到她和Sean相處時間愈來愈少，且發現大家對將來期盼有分歧。而去年11月Gigi更將Facebook的Status改為「in a relationship with JW」，不禁令人猜測她當時已有新戀情。Gigi回覆傳媒時就親口承認已經與Sean分開了，JW則是她的好朋友。