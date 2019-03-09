不捨何超盈嫁人　何猷君發長文感慨：請照顧好我家姐之後的人生！

賭王何鴻燊四房千金何超盈日前在微博宣布雙喜臨門，並分享男友向她求婚的短片：「多謝朋友幫我保守呢個秘密咁耐，喺朋友圈已係舊聞，依家終於可以同大家分享呢個開心片段，希望畀一點空間我面對人生呢新一頁，我已準備好給一個驚喜畀爹地媽咪。」而她的弟弟何猷君隨後亦發布長文感慨不捨家姐將嫁人，並回憶起與家姐之間相處的一些小細節，相當感性！

姊弟情深！(IG圖片)

長文如下：

「人生第一次心情如似的複雜！我也是時候要接受現實了…我姐要嫁出去了！作為弟弟的我真的很不捨！



也許很多人沒有兄弟姐妹，所以不太理解我跟她的關係。她是我這二十幾年的依靠，無論發生什麼不開心的事情，多大多小的事情，家姐都是我第一個去找的人。小時候，打破家裡媽媽的水晶燈，哭著找家姐，家姐挺身幫我背鍋給媽媽罵。小學時所有人都有IPOD，有電池手錶，媽媽小時候不讓我花錢，我零錢又不夠，最後家姐花自己錢幫我買。12歲時獨自出國留學，一個人想家想到哭，寄宿學校裡不允許用電話，家姐就給我偷偷寄一箱零食，糖果裡面藏著手機，每晚陪我打電話打到睡覺。中學時叛逆期，跟父母吵架後離家出走 ，全世界都找不到我，就只有她知道我會出現在哪個公園的秋千上，哄我回家。每當我傷心的時候，總是第一時間回家找家姐，躲在她房間裡跟她傾訴。



長大之後，發現其實她很多事情並沒有選擇權，自己默默的承受很多壓力。作為家裡的長女，隨著我們這些弟弟妹妹的出生，父母的注意力被分散，她也以姐姐的身份成了更多人的依靠。現在回想起，她只是一個在成長在學習的女孩，卻牽起弟弟妹妹們的手，保護著我們。在你的肩膀上站了這麼久，讓你辛苦了！我長大了，看到你在此刻找到自己愛的人，準備去開始自己的家庭，我很不捨得，真的很不捨得！可是同時知道除了我以外，你找到了一個願意為你付出，照顧你的人，我很感動也很欣慰。以後如果遇到困難，永遠記得你有兩個弟弟時刻站在你身後，幫你擺平所有煩惱，照顧你一輩子。Thomas，請照顧好我家姐，之後的人生，祝你們永遠幸福快樂。



家姐，毛毛長大了，不用擔心我了，好好跟他建立美好的家庭，毛毛一直都會在你背後，需要依靠我永遠都在。



各位，今天婦女節快樂，希望你們每一位都像我姐找到自己愛的人，找到自己的快樂和幸福！我要好好的去哭一會了！」

相信一家知道消息都覺得好興奮！(IG圖片)

何猷君字裡行間透露出滿滿的不捨之情，姐弟之間的感情亦好得讓人羨慕！據知由於今年是盲年，何超盈與Thomas的婚禮會於明年才舉行，而婚禮地點屬意在葡萄牙，或在堡壘舉行婚禮。