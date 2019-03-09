魔術師甄澤權舉行婚宴　爆當初追老婆冇靠過Magic

知名魔術師甄澤權（Louis）今日（9日）與識於微時的太太李綺嘉（Elffi）舉行婚宴，筵開廿圍。Elffi表示對親友的到來甚是感恩和感動：「舅父特登喺加拿大返嚟，好Suprised，開門嗰下先知。」Louis說：「我就主要係外父將Elffi帶出嚟嘅時候同我講話：我將個女交畀你，你好好對佢喇。變咗好似突然個責任好重大，覺得要對佢好啲。」

太太李綺嘉直言前一晚因為緊張而睡不着覺。（葉志明攝）

二人在大學時期認識，問到Louis如何追到靚老婆：「同魔術冇咩大關係嘅，嗰陣啱啱學魔術，應該係誠意打動咗佢。」Elffi則喜歡二人一起努力、打拼的過程。說到婚宴的主題，Louis想打造成一個Show：「帖都好似一張飛咁、佈置又好似一個表演。可能大家好期待今晚係咪有Show睇，就唔知呢！到時先知。」實行大賣關子。Elffi則說要節制老公喝酒：「（老公）唔係好飲得，所以請咗啲飲得嘅朋友嚟。」Louis說要將這個任務交給Bob。

Louis說求婚的時候找了個特別的地方，準備了戒指和花，但沒有魔術。（葉志明攝）

二人早前到拉斯維加斯、洛杉磯、日本及香港等地拍攝婚紗照，二人都說美國站是最難忘的：「有好多蝦碌嘢，化妝師又唔啱、又好大風、落雨又影唔到相。」Louis續言：「好難啊，影咗幾個鐘先得幾張係ok，個天氣太難捉摸。」

Louis說等工作完成後就會去度蜜月，預定前往英國、德國等歐洲國家。（葉志明攝）