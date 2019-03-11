【美劇毒】 《暗黑秩序》地下魔法大戰 狼人騎士用黑魔法獵巫？

Netflix 最新上線的劇集《暗黑秩序》充滿著神秘的黑暗色彩，故事描述一位剛升上貝爾格雷夫大學之新生傑克·莫頓在機緣巧合下加入一個名為「藍玫瑰赫密士教團」（The Order)的秘密社團，在此傑克發現自己竟然可以學習到一切有關黑魔法之知識，隨著傑克深入此組織後，不僅發現了自己家族的暗黑秘密，還揭開狼人與黑魔法使者間的地下戰爭，這才驚覺自己已經被推向一個有魔法、怪物和陰謀交織的世界。

Netflix 最新上線的劇集《暗黑秩序》

以下包含少量劇透，閲讀前請多加注意！

《暗黑秩序》由三條主線劇情交織而成，原來主角傑克一開始考入貝爾格雷夫大學就已經另有所圖！曾在大學擔任校工的爺爺告訴傑克學校傳閒中有一個名為「藍玫瑰赫密士教團」（The Order)的秘密社團，這個社團的社員個個都是社會上的巨頭，擁有巨大的關係網和影響力。爺爺希望傑克能夠考上大學，加入社團，在得到社團的支援下找到拋妻棄子的壞父親，親手毀掉父親為母報仇！

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豈料，傑克竟然在「藍玫瑰赫密士教團」中發現黑魔法的存在，更能學以致用，成為黑魔法使的一份子。在這裏，傑克遇到了女主角艾莉莎，倆人暗生情愫，更在教團中遇見自己的親生父親愛德華，他竟然是教團的團長，其本人更是一位大魔導師！

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當傑克以為自己可以一直依靠藍玫瑰赫密士教團的黑魔法力量推翻父親，與艾莉莎雙宿雙棲時，一隻狼人找上了他，在一場兇險的追逐戰後，傑克被名為「銀背」的狼魂附身，也得到了變化狼人的能力。此後其他狼人伙伴找上了傑克，並自稱「聖克里斯多福騎士」，是以清除邪惡黑魔法師為己任，正義的狼人騎士。

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身為一個仇父的孤兒、黑魔法使以及狼人騎士，身陷其中的傑克到底該何去何從，而到底那一方才是正義一方？相信某啲喜愛都市傳說或地下社會類型的劇迷必定為此感興趣。