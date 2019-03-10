陳柏宇有計劃放棄歌唱事業移居加拿大　全因女兒的升學問題？

陳柏宇擔任ViuTv節目《闔家學術常識問答比賽》第三季的主持，這個節目中的玩法是考驗小學讀書的問題，包括中英數及常識等，聽起來很容易，但其實一點也不容易，柏宇直言：「好多我都唔識，數學我以為我有信心，但原來唔係，好多事唔用就唔記得，我做主持我會預先睇咗問題試下玩再睇答案，但原來真係好難。」

陳柏宇面對小學生讀書的問題時候，表現十分困難，當這節目斤主持真不容易。（葉兆康攝）

雖說柏宇現在做主持能惡補小學智識，可以等待將來教導女兒，但他也沒信心應付教導女兒讀書的問題，不過他透露已有一個計劃，就是想帶女兒到加拿大讀書：「如果將來女兒返加拿大讀書就已經係國際學校模式，所以香港我都有諗過畀佢讀下本地學校嘅，等佢都接觸下，不過我相信小朋友係加拿大生活嘅模式好似舒服啲，香港比較大壓力。」

柏宇已有計劃安排女兒到加拿大讀書，因為香港讀書比重大壓力。（葉兆康攝）

但女兒要到加拿大讀書柏宇當然不捨得錯過女兒的成長，所以他已有一個最壞打算，就是兩岸走，不過最好打算是跟著女兒一起過去，不過這樣柏宇豈不是是放棄香港的歌唱事業？「係㗎，不過可能到時我冇野做呢，又唔好話放唔放棄，如果我要放棄歌唱事業都要肯定我另一方面搵到錢先得，都可以諗下，重要呢件事係可以喺加拿大進行。」不過暫時柏宇還沒想到在加拿大找什麼工作，各位粉絲可鬆一可氣。