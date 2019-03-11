周杰倫3首金曲YouTube點擊破億　《告白氣球》打敗《小幸運》奪冠

周杰倫自出道以來，已經成為華語樂壇不可或缺舉足輕重嘅一員，大家閒閒地都可以唱出十首八首周董嘅經典歌曲。 最近周董又創新紀錄，去年佢喺39歲生日推出嘅《等你下課》，昨日（10日）點擊率成功破億，加上《告白氣球》早前以1.8億點擊，超越田馥甄（Hebe）《小幸運》1.7億觀看次數，令身在巴黎嘅周董都不禁發文表示要慶祝一下﹗

YOUTUBE有二十首華語歌曲正式版本MV，點擊次數突破1億次，周杰倫以《告白氣球》、《不該》以及《等你下課》包辦其中三首。（YOUTUBE截圖）

截至3月11日，YOUTUBE有二十首華語歌曲正式版本MV，點擊次數突破1億次，周杰倫以《告白氣球》、《不該》以及《等你下課》包辦其中三首，成為擁有最多破億點擊MV嘅華語歌手。當中同張惠妹合唱嘅《不該》MV，係目前破億排行榜中，唯一一首男女合唱歌曲；而《告白氣球》除咗係觀看次數最高嘅華語MV，上載289日破億點擊亦成為紀錄。

人在巴黎嘅周杰倫，收到《告白氣球》及《等你下課》創Youtube新紀錄消息，立即喺IG發文感謝謝FANS。（周杰倫IG）

身在巴黎嘅周杰倫專誠於IG發文：「謝謝所有粉絲讓我可以驕傲一下了，在YouTube上華語音樂最高點擊率是《告白氣球》，這部在巴黎拍的MV，今天剛好在巴黎，跟也是破億的《等你下課》楊瑞代一起慶祝一下﹗謝謝所有fans。」