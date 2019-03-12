劉詩詩宣佈懷孕後首公開近照　吳奇隆包場為大肚愛妻慶生

吳奇隆劉詩詩2015年於峇里舉行盛大婚禮，過足4年二人世界，早前公開承認有孕，目前大約陀B七個多月，即將迎來愛情結晶品。劉詩詩神隱多時，3月10號32歲生日，終於再次更新微博曬出近照，而老公吳奇隆仲為佢送上生日驚喜，非常恩愛呀﹗

吳奇隆劉詩詩婚後經常出雙入對，各地機場都好易捕捉到佢地身影。（視覺中國）

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劉詩詩近期正在專心待產，已經好一段時間無露面，10號生日當日大批網友送上祝福，佢喺11點幾於微博留言表示：「祝福收到，謝謝大家。」更附上一張近照，係佢承認懷孕後首度曬出新相。相片中見到劉詩詩拎住手機影面前嘅幾個公仔，唔知係咪佢嘅生日禮物呢？而網友就聚焦喺呢位準媽媽嘅身型，雖然背對鏡頭，都見到佢孕肚微微隆起，手腳依舊非常纖幼，真係得天獨厚呀﹗

承認懷孕後劉詩詩首次上載近照。（劉詩詩微博）

婚後佢地兩個甚少於網上放閃。唔知係咪見到老婆陀B辛苦，吳奇隆今年喺詩詩生日，搭正12點01分，喺微博曬出心型煙火照。網上罕有放閃，原來仲有實際行動，台北知名火鍋店老闆上載同吳奇隆嘅合照，並曬出吳奇隆及劉詩詩的簽名留言話：「包場慶生會圓滿成功﹗而且吳太太好美。」唔少藝人好似羅志祥、蔡康永、林志玲等都經常幫襯，大肚婆本身有好多食物要戒口，火鍋可以點選喜歡食物又全部煮熟透，吳奇隆果然好貼心呀﹗

吳奇隆包起台北一間知名火鍋店，為愛妻慶祝32歲生日。（IG圖片）