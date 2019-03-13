謝金燕高衩泳裝孖潘瑋柏跳辣身舞　保養110cm長腿靠做宅女就掂？

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台灣人氣電音女王謝金燕（姐姐）舞台魅力驚人，上星期做潘瑋柏演唱會嘉賓時，以MOSCHINO高衩泳裝、褲襪、雨褸外套襯出火辣造型，110cm逆天長腿恨死人！不過，謝金燕於其中一幕突然除低高踭鞋跳舞，令Fans擔心她是否腳傷復發。後來，她表示赤腳的主因是不想發生「慘劇」。

謝金燕17歲遭遇嚴重車禍，雙腳留有舊傷，唔行得耐，但敬業的她從不以此做藉口，近來跨年演出次次讓人驚豔，實際上她要忍痛着住高踭鞋又唱又跳。這次謝金燕罕見在台上赤腳，據悉穿着絲襪、高踭鞋鞋型都是影響因素，她擔心舞蹈動作太大會搞到飛咗對高踭鞋出去，除鞋後唔單止自在得多，仲可以降低意外機率，順利完成演出。

謝金燕、潘瑋柏演唱會大跳辣身舞步逐格睇▼

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事後，謝金燕在IG Po出3張高衩泳裝相，有眼利的Fans看到其中1張竟然是在廁所取景，直讚姐姐的氣場讓人無法直視；不過最吸睛的是謝金燕一雙零贅肉的修長美腿，她私下勤做運動，每餐只食7成飽。雖然超鍾意食麻辣火鍋，但會自備果醋加上新鮮辣椒做醬汁，防止身材走樣。除了維持穠纖合度的線條，謝金燕唔駛開工的日子就會着住長褲喺屋企做宅女，以免受到蚊叮蟲咬，還有另類的防撞功效。

按圖看更多謝金燕的110cm逆天長腿及完美Body▼

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謝金燕將於16日登上高雄巨蛋，擔任「樂逍遙公益演唱會」壓軸嘉賓，當晚由玖壹壹開場，金曲歌后艾怡良準備4首新、舊歌曲；趕拍「你有念大學嗎 ?」的安心亞將率4個dancer性感勁歌熱舞，同台陣容仲有丁噹、周興哲、草屯囤仔、浩角翔起和鼓鼓等。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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