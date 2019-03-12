【火箭少女101】20歲楊超越直播被性騷擾　男主播竟說：X頭很大

去年於內地選秀節目《創造101》奪得總排名第三名，而組成《火箭少女101》出道的20歲楊超越，可以話人紅是非多。近日，網上就瘋傳一段她早年在直播中疑遭到男直播主性騷擾的片段，男方瘋狂講咸濕嘢令她面有難色，令不少粉絲愈睇愈不滿，紛紛指責該男主播「這個男的太噁心」，為她抱不平。

楊超越被翻舊日影片，原來她曾被男直播主性騷擾。（網上圖片）

在楊超越還未走紅之前，因她有亮麗的外表而在網絡上小有名氣，因此就有直播主邀請她合作拍攝短片。但在其中一則片段中，當時男直播主的語言簡直令人聽到憤慨，不停開黃腔完全就是赤裸裸地性騷擾。就好似男方說道：「你看我下面幹嘛？我跟她說性慾很強，你看她就…」此時楊超越就面有難色，不過她巧妙地轉移話題：「不是，我個子太高了。」

男主播不停在她面前開黃腔（網上圖片）

雖然楊超越轉數快但男主播仍然死纏不放，更用色瞇瞇的眼神看著她說：「我真的很大真的很大，我沒騙你。」此時她就面露尷尬：「你頭挺大。」但男方就似乎想去另一邊了：「對，X頭很大。」男方步步進逼令楊超越都無言以對，面對該男主播如此口沒遮攔，廣大的楊超越粉絲都替偶像心痛，指責男主播太噁心「主播也太噁臭了」﹑「齷齪男趕緊死絕」﹑「太猥瑣了」…心痛她受到如此委屈。

網友紛紛指責男直播主。（網上圖片）

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