【多圖】Do姐農夫遠赴挪威拍全新節目　加埋余德丞一齊晚間看地球

Do姐同農夫呢個主持組合深受大家喜愛。(資料圖片)

鄭裕玲 (Do姐) 同農夫的陞永以及C君呢個主席組合深受大家的喜愛，可以說是近年最受歡迎的主持組合，三人合作無間依然好有火花，走埋一齊總會爆發笑料，無論是台上擔任司儀，抑或是一起主持節目，都會產生化學作用令人睇得好開心。

Do姐同農夫嘅《Do姐再Shopping》入面啲搞笑片段。(電視截圖)

他們還奪得了多個獎項，在無綫的《萬千星輝頒獎典禮2017》憑住旅遊節目《Do姐再Shopping》奪得「最佳非戲劇節目」以及「最佳節目主持」獎項。而在《萬千星輝頒獎典禮2016》就憑綜藝節目《Do姐有問題》奪得「最佳節目主持」獎項，在《萬千星輝頒獎典禮2015》中，則憑《Do姐去Shopping》奪得「最佳綜藝及特備節目」。

佢哋喺TVB嘅萬千星輝頒獎禮上屢奪獎項。(電視截圖)

相信有睇他們節目的觀眾同網民都好期待他們有新的作品推出，今日Do姐就於她的IG post了三張最新的靚相，當中有她自己的獨照，有她和余德丞 (Dickson) 的合照，以及有她和Dickson再加埋農夫的合照，背景是雪地叢林，四人明顯置身在外國。而Do姐就加了Hashtag「#Do姐晚間看地球 #Norway 有 @ckwancheng @6wing_fama外 還有@yuduck」。

Do姐率先喺ig post咗佢哋四個拍攝最新節目嘅靚相。(ig圖片)

看來今次是繼兩輯《Do姐去Shopping》系列之後，Do姐同農夫再合作拍攝全新的旅遊節目，首站是挪威，Dickson則是新成員加入。《香港01》問Dickson可否透露一下，他表示：「唔好意思，唔方便透露。」好神秘呀！不過他亦有於ig story post他在挪威拍攝時的靚相。

今次係Do姐同Dickson首次合作主持節目。(ig圖片)

佢哋喺撕威拍攝時嘅其他靚相。

一齊重溫下昔日Do姐同農夫啲節目嘅精華片段啦。