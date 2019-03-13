【天龍八部】儀琳小師妹何美鈿曬絶密劇照　仙氣李若彤最吸引

何美鈿當年喺《笑傲江湖》嘅儀琳小師妹令人懷念至今。(微博圖片)

多年前無綫的呂頌賢版《笑傲江湖》，當中飾演儀琳小師妹的何美鈿，憑住甜美的樣子加上一雙水汪汪的大眼睛，令她有最靚小師妹的稱號。而她於1997年的劇集《天龍八部》中飾演段譽同父異母的妹妹鍾靈，同樣令人印象難忘。早前她就跟該劇昔日的演員包括黃日華、李若彤、陳浩民、樊少皇、劉玉翠以及李國麟等，齊齊為大陸節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，眾人相隔22年後再重聚。

當年佢同黃日華一齊拍《天龍八部》。(微博圖片)

何美鈿今日就於微博post了多張她的陳年私人珍藏，並留言表示：「讓我們《天龍八部》大團圓，這些照片你絕對沒見過！在本周《王牌對王牌》播出前先讓大家在回憶裏殺一殺！」讓大家的回憶返晒嚟呀，而相中的一眾女星個個都好靚，最難得的是全部都是天然無添加的，就連P圖都無。現年43歲的何美鈿近年主力在大陸發展，樣子至今依然keep得好好，常被網民大讚她青春不老，仿佛吃了防腐劑似的。

真係個個都係無添加嘅天然美女嚟。(微博圖片)

佢哋22年後於大陸節目再重聚。(網上圖片)

一齊睇埋佢其他《天龍八部》嘅私人珍藏靚相啦。

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除咗呢幾張陳年珍藏，何美鈿嘅微博仲有她多佢嘅新、舊靚相，同埋佢以前啲劇照㗎，大家一齊重溫下。