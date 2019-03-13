菊梓喬恨開個人音樂會　迫公司表態 ：專登喺鏡頭面前成日講

首屆《KKBOX香港風雲榜》頒獎典禮，昨晚（12/3）假香港會議展覽中心隆重舉行，一眾本地歌手傾巢而出，角逐「十大風雲歌手」及「年度新人」等多個獎項，大會更邀請韓國獨立樂隊The Koxx的鍵盤手Shaun任表演嘉賓，為樂迷獻上紅爆全球的《Bad Habits》及《Way Back Home》歌曲。

歌手菊梓喬（Hana）奪得「十大風雲歌手」獎，頒獎禮後接受《香港01》訪問時說：「我知道呢個獎係好難攞，亦都知道靠好多聽眾歌迷落力去聽我嘅歌先有呢個獎項，我覺我好感動係好多朋友聽，呢個頒獎典禮係首屆喺香港舉辦，能夠成為首屆KKBOX風雲人物實在太感恩，又好光榮嘅一件事。」

Hana奪得首屆《KKBOX香港風雲榜》的「十大風雲歌手」獎項。（葉志明攝）

歌手菊梓喬（Hana）奪得「十大風雲歌手」獎，頒獎禮後接受《香港01》訪問時說：「我知道呢個獎係好難攞，亦都知道靠好多聽眾歌迷落力去聽我嘅歌先有呢個獎項，我覺我好感動係好多朋友聽，呢個頒獎典禮係首屆喺香港舉辦，能夠成為首屆KKBOX風雲人物實在太感恩，又好光榮嘅一件事。」