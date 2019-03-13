容祖兒稱希望勝利冇事被圍插　急澄清：不接受不合法不道德行為

韓國天團BIGBANG成員勝利，因涉及性交易等醜聞，3月11日透過Instagram宣布退出演藝圈，亦正式被警方立案變成嫌疑人。原本勝利嘅工作全面剎停，包括原定來港出席昨晚舉行嘅《KKBOX香港風雲榜頒獎典禮》，與容祖兒合唱新歌。Joey被問到勝利一案時，因為一句說話搞到被網友圍攻，要急急發微博回應。

上月Joey上載同勝利嘅合照，本身相當期待同台演唱。（容祖兒IG）

Joey喺2月12日發文透露同勝利錄製新合唱歌，原來昨晚會首次同台演唱，點知遇上呢次性醜聞風波。Joey頒獎禮後接受傳媒訪問時講咗句：「自己都好期待同佢合作，呢刻希望佢快啲冇事。」點知就係因為呢句回應，引嚟唔少網友炮轟，話勝利呢次涉及咁嚴重嘅案件仲希望佢無事，相當無知兼有助紂為虐之嫌。

演出由合唱變獨唱，Joey都表示感到好可惜。（梁碧玲攝）

相信Joey都估唔到一句說話引起軒然大波，佢喺13號中午馬上發微博澄清立場：「一直忙於排練，聽說發生了事情，但不知道已經發展到這麼嚴重。訪問引起大家誤會，十分抱歉。對於任何不合法不道德的行為，我是絕對不接受、不認同、不支持的！以後我也會更加關注時事及謹言慎行。」

經過一晚發酵，Joey喺訪問後不足半日急急發微博澄清自己立場。（容祖兒微博）