鄧小巧獲頒「年度編輯推薦歌手」　新歌《雲吞》講的不只是母愛

鄧小巧昨晚（12日）出席首屆《KKBOX香港風雲榜》，更獲頒「年度編輯推薦歌手」一獎，小巧表示好開心，「因為呢個係對我音樂團隊嘅一個好大嘅肯定，因為佢哋覺得我嘅歌係值得推薦去俾人聽，咁所以我哋成個嘅音樂團隊其實都有好大嘅鼓舞。」

小巧早前推出的唱片《No Coincidence》成績不俗，她表示整件事好像歌迷也有份參與其中一樣的感覺很幸福。（梁碧玲攝）

《雲吞》講的不只是母愛

小巧於上月推出新歌《雲吞》，歌詞講母愛， 她在此再對歌曲作出詮釋，「其實《雲吞》嚴格嚟講，唔係寫畀媽咪，係寫畀我婆婆，因為我婆婆湊大我，咁婆婆喺我小學嘅時候就成日煮雲吞畀我做早餐嘅，呢個係一個充滿回憶嘅食物，同埋依家已經食唔返，我都唔知道點煮喇，所以我覺得有機會嘅話，大家要向你哋嘅父母去學返佢哋嘅手藝。」歌中有不少歌詞講的，其實也是對生活的態度，小巧說：「其實呢首歌係除咗講我哋要好好珍惜我哋嘅家人之外，另外一樣野好重要嘅係，其實好多時我哋成長嘅時候，你會越嚟越發現，生活好困難，或者係，細細個阿媽嗰啲警告呢，其實唔係開玩笑嘅，咁所以係同大家講，無論你喺出邊遇到啲咩，生活有幾咁艱難，你返到屋企都有人煮飯俾你食，呢個就係最大嘅幸福。」

鄧小巧上月推出歌曲《雲吞》，歌詞講母愛講記憶中的味道。（鄧小巧IG圖片）

小巧提及歌曲《重陽》的MV和今次的唱片封套面都是在沙漠拍攝，坦言拍攝過程都幾辛苦。（葉志明攝）

拍攝《雲吞》MV感動落淚

小巧邀得好戲之人楊詩敏（蝦頭）拍攝《雲吞》MV，她說：「拍個時好感動啊，因為蝦頭嘅演技好好，咁其實我哋在場嘅所有人都各自有各自眼淚嘅爆點，我係睇到一個位，我係唔敢再望蝦頭，唔敢再睇佢做，因為我只會越喊對眼越腫，話晒我喺個MV入面都有個兩秒嘅鏡頭嘅。」

小巧說芬蘭旅程回來後，就會舉辦一個簽唱會，滿足fans的願望。（葉志明攝）

飛芬蘭十天 開展新歌創作旅程

小巧透露原來活動完畢就要立刻飛往芬蘭工作十天，她表示：「係同當地嘅音樂製作人去寫幾首歌返嚟，咁個行程都好趕，因為要曲、詞、編、監、唱都要喺嗰度完成大部分，返嚟先做後期，仲要拍埋MV，所以成個行程係好緊密嘅。（係所有嘢都由零開始咁喺嗰邊創作？）由零㗎，所以係會寫一首咩歌咩歌詞出嚟，係唔知㗎，大家拍MV係唔知，做咩都唔知，但我覺得呢個『唔知』係一件好好玩嘅事。」