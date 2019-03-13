【開心速遞】岑杏賢相隔近百集再次擔正　同KC擦出愛火花芳心暗許

KC原本想撮合Icy同鐵面陳。(電視截圖)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚播出的一集，由岑杏賢 (Jennifer) 飾演的Icy擔正演出，劇情講述她為了幫KC (歐瑞偉飾) 而特地請假，更因此而錯過了同富家男朋友遊船河，結果慘被狠飛致失戀，最後卻被KC為她做的一切給感動了，對KC芳心暗許。劇終時用葡文說了一句：「我找到了！」對KC充滿好感，擦出了愛火花，雖然KC並不知道。

尋晚嗰集由Jennifer擔正。(電視截圖)

Jennifer自從於百多集時加入《開心速遞》至今，戲份一直都不多，到了451集時跟KC與Peter (杜大偉飾) 組成外戚大聯盟，那集才有機會擔正演出，當時播出後觀眾同網民都有幾好的反應。而昨晚的一集，亦可以算是Jennifer在劇組一年多以來，最多戲份的一次，且她的演出也非常搶鏡。網民也有於討論區討論KC和Icy這對新CP。

真係估唔到KC同Icy會有感情線呀。(電視截圖)

究竟KC是否真的會同ICY成為一對呢？Jennifer接受《香港01》訪問就透露：「嚟緊我嘅戲份係會多咗，同KC會有一條線嘅，至於係咪感情線，會唔會發展成為情侶就要觀眾嘅反應，睇下大家鍾唔鍾意，同埋要睇編審嘅安排喇。」她表示該劇現已拍至560集，Icy仍處於暗戀KC的階段，擁有一顆少女心的她將會愈來愈主動：「佢會暗示畀KC知道，佢並唔介意兩人年齡上嘅差距。」而現實生活中的Jennifer就希望另一半會主動追求她：「我鍾意男仔有自信同埋積極啲，不過如果真係遇到一個我好鍾意嘅男仔，我都會做主動為自己嘅幸福去爭取。」

佢嚟緊同KC會有好多對手戲。(IG圖片)

一齊重溫返呢集嘅精彩片段，以及Jennifer喺ig嘅靚相啦。