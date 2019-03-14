【G殺】陳漢娜初做女主角與杜汶澤演父女：喺現場唔敢同佢講嘢

電影《G殺》昨日（13日）舉行首映禮，電影今日（14日）公映，第一次擔任女主角的陳漢娜（Hanna）表示有一定壓力：「我自己唔係演戲出身，可能一開始會對自己好多質疑，或者唔係好有自信。導演喺開拍之前同我講要喺《G殺》入面從頭帶到落尾，如果一衰咗套戲都會衰，就會好緊張，自己做得好唔好會好影響套戲。當然導演相信我揀我去演，我都會畀返200%力盡力做好，無論係唔係主演都會盡力去做。」

模特兒出身的陳漢娜說，自己比較喜歡做演員多於模特兒，皆因能從中學習到很多。（陳順禎攝）

陳漢娜在《G殺》中飾演一個不太合群的中學生趙雨婷，但原來兩者有一定的年齡差距：「中學生同我年齡相差近九年，用24歲嘅思想去諗呢個角色其實係唔啱，變咗處理角色嘅時候要跳出自己去諗。」她又分享趙雨婷和自己中學的時候大不同：「好大分別！睇劇本嗰陣諗返自己完全唔係咁，趙雨婷係好厭世，見到好多嘢都好唔順眼，我唔會咁，大家同學好簡單上堂、玩，又唔會話有師生戀，角色上比較大膽。」

陳漢娜穿著Dior連身裙出席《G殺》首映禮，整套全黑甚是型格，與角色的色彩亦甚相襯。（陳順禎攝）

Hanna分享拍攝的時候其實沒什麼壓力：「《G殺》開拍之前導演都有安排老師同我哋排戲，上堂嘅時候我覺得最好嘅係老師俾咗好多信心我哋，令我哋有自信，所以去到現場大家都已經非常在狀態，拍嘅時候已經唔緊張。」問到有沒有跟飾演爸爸的前輩杜汶澤取經，Hanna就說：「喺電影裡面我同佢嘅關係唔係咁好，得兩場戲一齊拍，但都冇乜嘢講，由於大家都喺個狀態下，所以冇乜同大家講嘢。我覺得佢好尊重演員，無論係唔係新演員，佢唔會專登話要教你點做，我喺現場其實都唔會好敢同佢講嘢。」可見演員為了入戲，連在現實生活都在投入。

Hanna在鑽研演技上下了不少苦功，除了拜師學藝，還看了不少書和電影。（陳順禎攝）

Hanna正在拍攝由前陣子大熱的日本電影，《屍殺片場》班底製作的新作《二人小町》，她分享電影選角時類似Open Casting：「一般平時都係個別地Cast，今次大家會睇到大家Cast，其實都幾緊張。」《二人小町》是低成本電影，所以製作團隊也十分迷你，拍攝上則與香港電影相差無幾。問到在電影裡有很多床戲，Hanna大方回答道：「其實冇乜點準備，因為schedule十分緊迫，我又開拍近第二套戲，去到現場就要豁出去，要同五個唔同嘅人有好多親熱戲。」展現了作為演員專業的一面。