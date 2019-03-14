董敏莉愛女百日宴狂收利市金器成小富婆：留畀佢做嫁妝

星B輪住出世，佢地亦陸續舉行百日宴同親友分享喜悅。董敏莉（Monie）榮升媽咪之後，一直專心湊女，日前幫愛囡莊子子（Martha）攪百日宴，別出心裁以PIZZA派對作主題。Monie就話囡囡係包包面，所以舉行Pizza派對就啱晒啦﹗「其實都係家人食飯，大家都係志在見吓子子，佢呢晚表現都唔差，比陌生人抱都冇乍型，睇黎佢遺傳咗我外向的性格。」

Monie捨棄傳統中式百日宴，改以Pizza及到會大宴親朋。

為人父母經常會情不自禁上載寶貝靚相，Monie都不時同大家開心SHARE，不過就成日笑愛女生得似男仔，所以Monie在百日派對上，諗住幫子子帶番個喱士頭飾，可惜囡囡似乎唔鍾意，幾經掙扎自行脫掉：「其實佢一百日人仔，都已經好有性格，唔鍾意都逼佢唔到！可能佢好貪靚，覺得今日造型唔多襯，睇黎爸爸要努力搵錢比我地買衫Shopping，滿足我地兩母女購物慾喇。」

子子頭髮相當濃密，但睇落又真係有啲似男仔。

Monie 仲大爆愛女成為「小富婆」，將利市儲起留待做「嫁妝」：「我同老公都講咗大家不要做禮和送禮物，不過大家好疼錫子子，當中還有不少首飾，會好好收藏，希望子子將來金銀滿屋喇，到時我抱孫比佢一代傳一代！不過我都唔敢諗太多，依家已經覺得佢大得好快，有啲唔捨得啦。」