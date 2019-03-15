言承旭10度低溫着背心騷麒麟臂　被網友野生捕獲回頭率超高

台灣男星言承旭（Jerry）憑着《流星花園》風魔萬千少女，一向作風低調的他近年甚少在幕前演出，行蹤神秘。日前有網友在韓國首爾偶遇Jerry，雖然他戴着帽子和口罩，但結實的麒麟臂相當吸睛！

有網友昨日（14日）在微博分享在韓國偶遇言承旭的照片，相中Jerry的麒麟臂相當吸睛。（微博截圖）

昨日是白色情人節，有網友在微博Post兩張相片，並寫道：「張倫碩鍾麗緹夫婦和言承旭一起逛街呢，鐵三角嗎？又一塊出來玩兒～」相中Jerry頭戴Cap帽、口罩，打扮低調，但在當地溫度只有10度左右的情況下，他不畏寒冬，只穿了一件黑色羽絨背心，大方露出健碩手臂。而身旁的張倫碩就穿着大褸，難怪路人都忍不住看多Jerry幾眼！

着住羽絨背心嘅Jerry同着住大褸嘅張倫碩形成鮮明的對比，難怪路人都望多Jerry幾眼。（微博圖片）

看到網友分享的偶遇照，不少粉絲都紛紛擔心他太冷，還笑言「穿着太高調了吧」、「三頭肌太搶眼了」、「回頭率絕對超高」。其實Jerry經常以這樣的打扮現身，就算是在冬天，他也只是穿短袖加一件羽絨背心，大隻果然不怕冷呀！

Jerry真係好大隻！（視覺中國）