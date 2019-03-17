【朴寶劍香港見面會】金牌司儀唔易做　森美精通多國語言？

韓國演員朴寶劍昨日（16日）舉行粉絲見面會，請來森美做活動主持，這已經是他第二次擔任朴寶劍香港見面會的司儀。很多時候韓星來港辦見面會，粉絲們都希望森美能擔任司儀，皆因他很會掌控現場氣氛，令明星和粉絲都能愉快地享受整個見面會。

森美令朴寶劍笑個不停，更有粉絲提議朴寶劍來港可與森美合作。（葉詩攝）

朴寶劍見面會中抽取了三位幸運粉絲，上台重演電視劇《男朋友》的場面。有趣的是三位上台的粉絲國籍也不同，分別是來自泰國、日本和香港。森美於是即席炫耀起自己的語言能力，大曬了幾句大家都懂的泰文，但原來泰國粉絲會聽部分廣東話，令台下粉絲笑個不停，朴寶劍更貼心地走過去以日文跟日本粉絲溝通，到香港代表時，他又說：「最錫就係你，得你講廣東話。」

一位粉絲抽中朴寶劍親手製造的香薰爉燭，希望能上台「領獎」，森美笑言：「呢到幾千人邊個唔想上嚟？我嘅職責就係唔畀你哋亂上嚟。」（葉詩攝）

見面會完結以後，在朴寶劍返回後台準備與每位粉絲High-touch之際，森美再度登場，協助抽取朴寶劍為粉絲準備的禮物，又以廣東話著粉絲們耐心等待High-touch，他又貼心問是否需要用其他語言說一次，有粉絲開玩笑說泰文，森美當然冇有怕地接下這個玩笑，再次曬泰文：「沙哇啲Cup，⋯⋯（亂說一通）⋯⋯」；之後粉絲又提議用英文和普通話，他都一一化解，以抵死語調哄得現場粉絲笑聲連連。

粉絲們都指定要森美做見面會司儀不是沒有原因。（葉詩攝）

說森美是金牌司儀也完全當之無愧，他令本來應該沉悶的候場時間變得有趣，候場時間的歡呼聲與見面會時的歡呼聲可以媲美，大家可以想像嗎？他令現場歡快得朴寶劍的粉絲們開始要他唱歌，快演變成他的專場，認真厲害！