【勝利醜聞】張紫妍案遭蓋過風頭　申訴期將屆滿好友籲藝人聲援

韓國已故女星張紫妍（又譯：張子妍）2009年3月7日疑因多次被迫大企業、演藝界和新聞界等高層人士提供過百次性服務，不堪壓力自殺身亡，惟事件涉案人太多，加上證據不足，所以事件真相未能水落石出。張紫妍案申訴期效將於下個月屆滿，張紫妍的好友尹智吾（音譯）近日挺身而出，自爆是張紫妍案的目撃證人，曾目睹張紫妍多次被非禮，明言要查清張紫妍案真相，而網民也在韓國青瓦台國民請願留言板發動聯署，要求將張紫妍自殺案申訴期效延至2025年，雖然直至截稿前多達59萬人參與聯署，但張紫妍案的媒體曝光率遠比近日備受國際媒體關注的勝利和鄭俊英醜聞低，因此，尹智吾今日（17/3）透過Instagram，希望大眾多加關注張紫妍案。

尹智吾在Instagram慨嘆自己是無名演員，不但在娛樂圈被孤立，還被記者無視，但她仍呼籲記者幫忙報導張紫妍案，她又稱不奢望有藝人為自己吶喊助威，不過她也盼望具影響力的演藝人能聲援延長張紫妍案申訴期效的請願，尹智吾更表示：「我知道你們在怕甚麼……但能不能幫幫我？」她更指近日有女歌手私下發信息打氣，尹智吾深受感動，祝福對方每日過得幸福。

張紫妍2009年疑因多次被迫大企業、演藝界和新聞界等高層人士提供過百次性服務，不堪壓力自殺身亡。（視覺中國）

韓國網民在青瓦台國民請願留言板發動聯署，要求將張紫妍自殺案申訴期效延至2025年，直至截稿前多達59萬人參與聯署，青瓦台需要回應網民請願。（網上截圖）

尹智吾又在Instagram分享本月12日到首爾東部地方檢察廳，以證人身份接受調查的新聞畫面，以及同日鄭俊英返抵韓國的現場情況，可見當時只有寥寥數名記者訪問尹智吾，當日更多記者選擇到機場追訪鄭俊英，眼見申訴期效將於本月底屆滿，但外界仍集中關注勝利和鄭俊英醜聞，尹智吾才在Instagram上尋求聲援。

尹智吾本月12日到首爾東部地方檢察廳，以證人身份接受調查。（網上圖片）

尹智吾在Instagram慨嘆傳媒對勝利鄭俊英醜聞關注度遠高於張紫妍案，盼娛圈中人能聲援事件。（網上截圖）

張紫妍2009年自殺身亡，她生前撰寫4頁A4紙遺書，自爆被經理人公司要求，向大企業、金融機構高層人士、演藝企劃公司負責人、新聞媒體高級主管等31名男性提供性服務，但案件至今仍未能揪出幕後黑手，而尹智吾最近推出著作《13次證供》，曾稱過去為張紫妍案作供13次，其證供卻未被警方採用，反而被質疑是假證供，自己亦因多次為張紫妍案擔任證人而被韓國娛樂圈排擠，最終選擇移居加拿大發展。

尹智吾（右）過去曾為張紫妍案作供，但證言未被接納，最終迫使她出書踢爆娛樂圈和警察黑幕。（網上圖片）

張紫妍事件能否水落石出？（視覺中國）

回顧張紫妍出席公開場合相片（視覺中國）