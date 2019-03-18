【多圖】單立文正式「登六」　凍齡有術點睇都唔似60歲

愈keep愈後生嘅單立文，點睇都唔似60歲。

單立文（豹哥）正式「登六」( 60歲)，「豹嫂」胡蓓蔚為佢舉行生日會，《愛·回家之開心速遞》嘅劉丹﹑呂慧儀﹑張景淳﹑湯盈盈等人，以及由出道就已經有合作嘅蔡卓妍亦有出席，而喺蘇韻姿上載嘅片段所見，以白馬王子造型出席生日會嘅豹哥同來賓跳勁舞兼滿場飛，又攬實豹嫂胡蓓蔚錫錫兼一齊切蛋糕，心情大靚，唔少網民都留言祝豹哥生日快樂，並表示非常羨慕，因為豹哥無論係樣貌和心境上，點睇都唔係60歲。

喺生日party上，心情大靚。

到底豹哥有何凍齡秘訣呢？他曾在訪問中提及同老婆有關：「佢成日都提住『如果你比我早死，我會好悶，所以我不會讓你早死。』」令豹哥在飲食開始愈來愈注重健康，再加上自拍《愛·回家之開心速遞》後，生活作休由過往凌晨三、四點瞓，變成早睡早起，想要凍齡一啲都唔難，不過，豹哥亦有提到：「其實我老咗好多，不過我出鏡密，你哋唔覺，我覺得仲可以好啲，現今都市人年齡只係代號嚟啫。」而佢更認為保持年輕在於擁有樂觀正面的心態，能夠以開心快樂的正能量影響身邊的人，心境也然跟著年輕。

為咗長命過老婆胡蓓蔚，單立文近年開始注重健康。

衣著打扮亦為豹哥減齡不少。