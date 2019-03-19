【多圖】韓國網紅zennyrt最愛高叉泳衣　紅到上到雜誌封面拍廣告

zennyrt（Shin Jae Eun / 신재은）的特點就是多One-Piece泳衣。（IG圖片）

韓國一直是盛出產美女的國家（先不論是天生還後生加工），韓妹除了有靚樣、有身材之外，更有一雙長長的美腿。不過，網民熱衷於韓國美女的原因，除了「韓流」盛行之外，很大一部份是因為她們樂於發放「福利照」，「觀看性」高，就自然吸引到追隨者。相信大家都對Leeheeeun（李熙恩）這位韓國網店店主有點印象（詳細：內衣相太性感被網友怒轟 網店老闆娘李熙恩：我係滿足自己！），對比起她，其實這位叫Shin Jae Eun（신재은）（或以IG名：zennyrt稱呼）的韓國模特兒，一樣位居10大網友IG必定追蹤之列。

zennyrt去年成了MAXIM的封面女郎，即時人氣爆燈。（IG圖片）

最近仲拍埋化妝品廣告。（IG圖片）

如果純粹以IG追蹤人數去判定受歡迎程度，追蹤人數有70萬的zennyrt更是比Leeheeeun（李熙恩）更為強勁。想當然，她的IG照片又更為大膽，泳衣、內衣、浴室濕身等都似乎只是「指定動作」。在去年韓國MAXIM 8月號中，她更是擔任了封面女郎，說她是韓國代表的性感女神，一點也不過份。