【勝利醜聞】崔鍾訓證供前後矛盾　曾直認向警察夫人送演唱會門票

近日韓國演藝界連環爆出多宗醜聞，包括前BIGBANG成員勝利的性招待案、鄭俊英偷拍和散播性愛影片、前FTIsland隊長崔鍾訓被指勾結警察，隱瞞2016年涉嫌醉酒駕駛等。崔鍾訓16日到警署接受調查時，明言不認識涉事的尹姓總警，以及與警察勾結，但SBS《8時新聞》大爆崔鍾訓較早前接受電視台電話訪問，承認與尹總警相識，還透露兩人之間的交情。

《8時新聞》公開3月2日崔鍾訓的電話訪問內容，崔鍾訓表示知道聊天群組成員之一Yuri Holdings劉代表被指與警察勾結，又自爆曾與劉代表、尹總警夫婦打高爾夫球，更向記者發送儲存在手機中尹總警的相片，可見崔鍾訓不是在16日所言，與尹總警不相識。

崔鍾訓16日接受調查。（視覺中國）

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崔鍾訓又透露聽說尹總警是青瓦台工作的人，而尹總警的太太則是則是在駐馬來西亞使館工作，所以崔鍾訓特意向尹總警太太和子女贈送K-pop演唱會的門票。根據《8時新聞》推斷，崔鍾訓贈送的門票可能是價值21萬韓圜（約1,456港元）的VVIP區，或是15萬韓圜（約1,040港元）的VIP區門票。崔鍾訓又認為尹總警在青瓦台工作，沒有必要做壞事。至於尹總警早前被多位記者追訪，但尹總警沒有回應記者任何提問。

崔鍾訓接受電話訪問，承認與尹總長有交情。（影片截圖）

崔鍾訓又向記者展示尹總長的照片，可見兩人交情匪淺，不是接受警方調查所稱不認識對方。（影片截圖）

根據記者推斷，崔鍾訓所贈門票每張價值超過一千港元。（影片截圖）

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