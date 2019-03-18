【鐵探】袁偉豪演絕症病人減至140磅　激瘦身型超驚嚇：冇乜血糖

香港國際影視展（FILMART）於今日（18日）正式展開，電視劇《鐵探》貴為「TVB 2019戲劇綜藝發布會」中的10部皇牌重點劇之一，一眾劇中演員袁偉豪（Ben）、惠英紅、姜皓文等均到場支持。在《鐵探》中飾演一個得絕症病人的袁偉豪透露，在劇中的角色由於頭部中槍後患上創傷後遺症，有失禁、鼻流腦漿等慘況，為了要將這種病入膏肓的狀態完美呈現，需要在3個月期間激減20磅達到一個消瘦狀態。

袁偉豪在《鐵探》中飾演一個得絕症病人，所以為了將這種病入膏肓的狀態完美呈現努力減磅。

話明要飾演一個病人，當然要驟眼看上去是一個極度不健康的樣子，所以自然不能做運動，只能用最不健康的方式－禁食來減磅：「本身我都有啲肌肉底，要靠食好少嘢去將啲肌肉消走，同平時做運動嗰啲好結實嘅firm嘅減磅係完全唔同。」他透露禁食過程中只能吃淡而無味且極少量食物，就像用僅有的食物維持生命一樣：「早餐食粟米片、烚雞蛋同飲一杯咖啡；到後期就將隻烚雞蛋放喺午餐先至食；晚餐就煎一個番茄食。」

袁偉豪由拍攝《鐵探》開始（左），三個月內積極喪減20磅（右）。

他笑言自己都頗為貪食，所以要面對美食的引誘是整個減磅過程中最困難事情，其中亦不泛「偷食」的情況：「好難忍口啊真係，好辛苦㗎！劇組放飯嘅時候我只好行去聞吓盒飯，跟住自己就行開食返自己準備嘅飯盒。不過你知啦，劇組成日好多時都會有宵夜，我正餐都唔食㗎喇，不過有時會偷偷地食蛋撻、菠蘿包，等自己有啲甜嘢落下肚！」

阿Ben笑言自己有時都難以忍口，偷偷食蛋撻、菠蘿包等肥膩食物令自己開心一下。

3個月內極速減至140磅（63KG），一向大隻見稱的袁偉豪坦言是人生第一次：「我諗我人生入面都冇試過咁樣減磅法，嗰個磅數基本上係我18歲，又或者在細個啲讀緊書嘅磅數嚟。」然而，自從由健康的自己變成消瘦狀態後，身體不單變得超孱弱，更一度被外人誤以為自己患上重病：「拍緊劇嘅時候當然劇組、台前幕後嘅同事都知我做緊乜嘢，但係完咗套劇之後啲人就覺得我有病喇，因為我又唔能夠一次過肥返嚟。」一向熱衷於跑步健身的袁偉豪是典型的運動發燒友，唯拍攝《鐵探》其間要抑壓自己不能做運動，他笑言自己力不從心：「我有一日出咗去跑步跑跑下發現睇嘢有白影，隻腳開始停落嚟發現原來自己只係機械式地運作，已經冇乜血糖剩喇。」

袁偉豪於拍攝《鐵探》期間，爸爸因鼻咽癌不幸離世令他情緒崩潰。（袁偉豪IG）

2018年對於袁偉豪來說可謂是心情相當沉重的一年，皆因他人生中最親的人，他的爸爸於5月因鼻咽癌不幸離世，但深陷傷痛當中的Ben卻仍然要一併兼顧《鐵探》的拍攝，令他心力交瘁：「我第三日就要返去開工，其實當時個情緒都一路抑壓得好緊要，而且仲要兼顧住呢套劇嘅角色，所以我放咗好多時間喺工作上面。可能喺面容上會睇到我有啲攰，幸好出到嚟個感覺都好配合到個角色。」

袁偉豪在《城寨英雄》中的Fit爆身形（左）與《鐵探》中的激瘦身形極大對比。

阿Ben覺得自己最理想的身形就是4年前拍攝《城寨英雄》的時期：「當時不論身型、狀態、演出精神都係最好！」雖然4年之後的自己精神又不夠以前好，年紀又大、身體又差，不過他笑言瘦削一都有優點－就是可以著衫好睇一些。當然，熱愛運動的他還是希望能盡快多做運動，變回自己當年最fit的身形。