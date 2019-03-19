網民嚴選十大打鬥場口　甄子丹：好多謝觀眾畀面睇我

甄子丹（丹爺）出席在灣仔舉行的《東方影業週年晚宴》。曾參演多部武打電影，讓觀眾留下深刻印象，聞名國際人稱為宇宙最強的甄子丹，近日有網民發文討論丹爺最強十大武打場面，最經典先有《殺破狼》同吳京打到飛起，後再同重量級拳王泰臣對打，真係令觀眾睇到目定口呆，贊嘆不已。

甄子丹與太太汪詩詩一同出席《東方影業週年晚宴》。（陳順禎攝）

丹爺謙厚表示：「其實唔係我好勁，全部都係電影塑造出嚟，真係好多謝觀眾畀面睇我嘅電影，呢啲電影都拍咗好耐，有啲成為觀眾選擇之一，其實電影都係一個夢幻世界嚟嘅，雖然我由細到大都好鍾意功夫，自己都鑽研咗功夫都好耐，所以喺電影嘅風格都好追求好真實嘅一面，宇宙最強都係大家畀面啫。」

丹爺每次拍動作戲時都會親身上陣，毫不錫身，就是這份堅持與執著，讓他成為國際武打巨星，真是得來不易。（陳順禎攝）

大家絕對感受到丹爺喺電影上付出嘅努力，無論在每一場打鬥戲中都力求真實完美，往往親身上陣不用替身，有時候因為咁而受傷，網民睇見都心痛，好怕丹爺唔知可以打到幾時。丹爺笑言：「我依家都仲Ok嘅，我都仲有Keep住，我覺得一個人最強大唔係一個體能上嘅極限，而係心態上精神上嘅極限，所以我依家都仲得嘅。」（可以頂得幾多年？）「頂到我覺得冇乜創作咪休息，我作為一個武打演員，唔係淨喺睇體能上而係要睇埋演技上都要提升，所以同時要演到觀眾鍾意睇嘅嘢。」