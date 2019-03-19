【開心速遞】盧宛茵再次亂入　毒舌寸嘴踩入熊家辣火頭

Madam Lo飾演嘅崔Auntie喺初三播出嗰集出現過。(電視截圖)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》播出至今已經500多集，收視同口碑俱佳，最近更連續多個星期成為TVB的收視冠軍。而為了令劇集內容更加豐富，已陸續有新成員加入劇組，而其中一位就是盧宛茵 (Madam Lo) 喇。其實Madam Lo並非首次演出該劇，她於今年大年初三播出的一集就曾經客串演出，飾演毒舌親戚崔Auntie到熊家拜年，當中劇情非常搞笑，成功贏得觀眾同網民的一致好評，又留言表示希望Madam Lo可以正式加盟劇組。

日前呂慧儀於IG post了該劇拍外景時，大家為單立文慶祝60大壽，相中仲見到有Madam Lo，披露了Madam Lo也有份一齊拍攝劇集。

Madam有份一齊拍劇同埋慶祝單立文60大壽。(ig圖片)

千呼萬喚之下，崔Auntie終於將會再度現身熊家喇！據知，今次Madam Lo其實並非正式入劇組，而是與上次一樣屬客串性質，繼續演活尖酸刻薄兼寸嘴的崔Auntie，熊家上下勢必嚴陣以待。年初三那集的劇情講述，崔Auntie因為誤會熊家男女關係混亂而大罵眾人淫賤不能移，令劉丹飾演的熊樹根忍唔住與她開戰，今次崔Auntie再度來襲，樹根亦成了反撃她的主要戰力。劉丹接受《香港01》電話訪問時就透露Madam Lo會客串演出兩集：「延續之前嘅劇情，佢嚟緊都會大戰熊家，我就主力迎戰佢，大家到時睇就知喇。」

熊樹根同崔Auntie嚟緊又會再鬥嘴互寸喇。(電視截圖)

一齊睇下Madam Lo拍攝《開心速遞》時嘅花絮，同埋重溫佢之前喺劇中嘅演出。