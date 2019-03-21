【多圖】𡃁模10年前後大不同　改名轉行有人連樣都唔同晒

曾幾何時，香港書展成為了一班𡃁模的寫真戰場，自從首代𡃁模周秀娜成功跑出後，之後每年都有新𡃁模加入，但這股風潮來得快，去得更快，10年過後，究竟還有幾多人留在圈內？或是已經轉行求生？下文為大家帶來一班昔年𡃁模的最新動向，大部分也像發了一場娛圈夢。

周秀娜（視覺中國）

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周秀娜

首代𡃁模的周秀娜，2005年在動漫節擔任動漫模特兒，期間不時參加電影公司的演員面試，初期被稱作「翻版樂基兒」至2009年才正式出道，推出首本寫真集《Kissy Chrissie Saipan》，一炮而紅，其後進軍影壇，2013年更拍攝星爺電影《西遊．降魔篇》，至2014年創立個人內衣品牌「LaaNaa」，至2018年憑電影《29+1》被提名「香港電影金像獎」最佳女主角。

周秀娜（IG圖片）

胡淽喬(前名胡心諾)

2008年入行的Rainbow，先後改名胡薾之及胡淽喬，英文名改為Annabella，曾拍攝《美女廚房(第二輯)》，拍過電影《撲克王》及《最強囍事》，2009年開始於書展推出寫真集，2012年最後一本寫真《how about me 2012》後，人氣下滑，現時不但改名，連外貌都有變化，未必人人認到。

胡淽喬（IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

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楊焉(前名楊梓瑤)

2005年入行的楊焉，或許大家已經無甚印象，但提起「浸大E神」Carol，2010年推出寫真集《Huge》，曾拍攝電影《婚前試愛》，跟羅仲謙有激烈床戲，至2014年跟經理人公司解約，近年考獲瑜伽牌轉行擔任導師。

楊焉（IG圖片）

+ 4 + 3 + 2

劉欣宜

2008年入行的劉欣宜，因身材豐富，被稱為「E Cup Baby」，2009年曾推出寫真集《夏之盛放》，其後轉行當上空姐，至2016年跟拍拖5年的音樂人男友劉子敏結婚。

劉欣宜（網上圖片）

許穎

許穎Phoebe曾是葛民輝的葛女郎，曾於2011年推出寫真集，更由日本攝影大師米原康正操刀，最經典是在該年書展開幕前夕，自稱遺失手機而發生慾照洩露事件，被網民指炒作新聞，曾拍攝電影《我愛HK開心萬歲》。

許穎（IG圖片）

+ 2

李曼筠

於2006年在香港動漫展擔任模特兒為人熟悉的李曼筠，被稱作「動漫Maggie」，曾拍攝《愛鬥大》、《內衣少女》等電影，至2017年疑捲入裸照風波，有貌似李曼筠用手遮著重要部位的出浴照流出，當事人未有回應事件，近年她已淡出幕前轉任文職工作。

李曼筠（Facebook圖片）