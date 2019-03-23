【專訪】與王嘉爾合作純屬意外　Dough-Boy推job有原因

原來擁有金像獎的光環，並不一定代表事業會順風順水，香港唱作人、音樂總監、饒舌歌手Dough-Boy早年憑《狂舞派》主題曲奪得香港電影金像獎最佳原創電影歌曲獎，但他更多次表示獎項並未為他帶來了事業上的高峰，而是令其生活陷入困境。 《狂舞派》開拍續集，導演黃修平雖然想繼續合作，但Dough-Boy婉拒了，會否擔心被指紅咗唔識人？Dough-Boy語帶無奈表示：「我反而更擔心首歌會係我代表作。」

現年29歲嘅Dough-Boy喺加拿大長大，曾在新加坡讀書，07年回流香港後開始其音樂創作生涯。(梁碧玲攝)

Dough-Boy的第二張個人專輯《Good, Bad & Ugly》找來了王嘉爾（Jackson）、陳奐仁、TOMMY GROOVES等人合作。Dough-Boy表示曾為了賺錢而唔理合作對象是否跟自己合拍，但如今生活夠晒穩定，所以當遇上唔啱feel的合作單位時，都會「扮晒嘢推」。不過，與Jackson的合作，Dough-Boy就話係一場意外，並笑言「本身完全唔認識佢」。「因為佢要拍條紀錄片，有記者打嚟話想搵埋我同佢一齊做訪問，佢上到嚟我studio，問我最近有無做緊歌，咁啱我又有首歌，佢聽完之後覺得ok仲即時提議寫歌，本身真係無諗住做。」



因為一個雜誌訪問，而令王嘉爾有機會與Dough-Boy來一個意外的合作。

Dough-Boy說從沒有想過Jackson會留意自己的音樂，更沒有想過一次的訪問會變成合作出歌。「雖然未必個個都接受佢係一位24歲嘅音樂藝人，但佢真係叻仔、係一個行得好遠嘅香港人。」提到專輯中的另一個合作單位--陳奐仁，Dough-Boy那會心微笑十分真摰，說自己與陳奐仁在音樂上所做的十分相似，又暗暗地透露陳奐仁曾讚賞自己的作品。「因為有時真係好難傾到一個啱嘅中間位，如果夾硬做落去最後都係爛尾收場，試過有唱片公司話想要首歌綠色啲，但大家心目中嘅綠色都有所差別，對方亦講出想到底係想要那一種綠，咁就知道就算再傾落去都唔work。」



《Good, Bad & Ugly》下月於九展舉行，Dough-Boy原先想叫晒香港嘅Rapper一齊玩，但發現太多人，所以應該挑選中。

有得揀當然係好，但Dough-Boy也曾經歷無得揀的時期。早年他因為想做編曲，所以什麼都接，錯有錯著，接下了《狂舞派》這工作，最後更獲金像獎最佳原創電影歌曲，現在回想起來，才覺得電影所表達的中心形態與自己的背景非常不合襯，所以就算導演黃修平想他參演續他，Dough-Boy也婉拒了，他並不擔心會被指「紅咗唔識人」，反而更擔心歌曲《狂舞吧》會成為其代表作，原因是當年的創作未夠好，但卻意外地得到了認同。「拎完獎之後個個都以為我好勁又收得好貴，想搵都唔敢搵，甚至係想搲job都難，所以停咗一段時間無做音樂，去咗教英文同教人點用電腦編曲，後來真係搞唔掂，去咗台灣同廣州，覺得無乜人知我拎過獎，可以由低做起，當時講緊市價幾萬元一個job但我收兩千，因為兩千已經幫到我好多。」比起嬲，Dough-Boy就那段時間更為無奈，但也只能接受。「後來開始穩定到我覺得可以唔做嘢半年都OK，於是就開始rap。」

《狂舞吧》黃宇希以及Dough-Boy主唱，雖然得到了最佳原創電影歌曲獎，但並未有推動了Dough-Boy的事業。（視覺中國）

在香港，要做全職音樂人本身已經十分困難，更何況是hip hop，Dough-Boy能夠出碟、巡演，比起現在不少rapper還在小形live house演出可以說是十分幸運。「我係因為無語言限制，有啲人因為只rap廣東話又或者題材好香港，咁只得香港人先要會共嗚，聽hip hop嘅人本身已經唔係多，更何況係一個小城市？搵平衡點係係好重要，農夫喺呢方面就做得好好。」對於香港的hip hop文化，Dough-Boy認為經常出現真空期，像90年代初期LMF後，一直到千禧年才有陳冠希、農夫等人，之後又再停滯了好一段時間。「香港啲band係好聽啲，連我自己都聽。」



Dough-Boy之前嘅專輯都係以「公仔+USB」形式推出，大受歡迎，不過由於成本都幾貴，所以每次都好擔心。接下來嘅《Good, Bad & Ugly》佢話想以武器形式出現。「好想將實體音樂keep住做，會用咁嘅方法係因為以前LMF都做過。」(網上圖片)