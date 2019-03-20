【福爾摩師奶】控制成本仲容易　監製方駿釗：最難係諗想講咩故事

《福爾摩師奶》監製方駿釗應該係老闆眼中的完美打工仔，《降魔的》《跳躍生命綫》都是其作品，收視口碑有齊，最重要是成本控制得好，平、靚、正合乎無綫大原則，他說：「喺無綫拍嘢咁耐，大家都知有幾多錢用，有幾多咪駛多幾囉，哈哈哈....」，要在大機構生存，首先要令老闆滿意，但最難的是雄心沒有磨滅，「如果情況許何下，都想拉貼返港劇同其他國家嘅水平。」

方駿釗表示以微信找松松姐洽淡拍劇，想不到一日左右，她就答應演出。

共鳴感重要過大場面



方駿釗行內人稱他為「嘟嘟」，外表平易近人，在無綫工作了２９年，由助理編導入行做到監製，深明無綫玩法，控制成本已不是問題，方駿釗覺得最困難是劇本前期，「Budget控制唔會係一個問題，反而係想講咩故仔嘅第一步係最難，香港觀眾，我嘅觀察佢哋想喺港劇揾到共鳴感，熟悉嘅人同事，反而唔係追求場面，收視壓力？我真係冇，如果收視差研究下咩事？如果好又睇下咩原因，公司亦都真係冇俾壓力。」

《降魔的》亦是方駿釗監製作品，雖然沒有拿到〈最佳劇集〉，但亦拿到〈全球網民最喜愛劇集〉

善用資源再提升質素



靜靜起革命或許是他的策略，他的作品《降魔的》《跳躍生命綫》甚至播放中的《福爾摩師奶》都非無綫典型劇集，但三套同一特點是製作費經濟，他說：「呢個環境俾我嘅資源做到最多嘅嘢，呢個係我職責，咁之後嘅bonus係改善到個質素，公司配合到咪試下囉，港劇同其他國家嘅劇集嘅最大分野係畫面上，但公司都慢慢追緊上嚟。」其他監製可能喜歡無限製作費，畫面要去到世界級，但方駿釗更著重人物，故事的細緻，他喜歡美劇《Barry》「故事好簡單，但每個人物都好細緻，劇本緊密，幾值得我哋去學習。」