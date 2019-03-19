【歎息橋】粉碎與ViuTV不和傳聞　林保怡：關係好到一年食一次飯

林保怡（Bowie）今天（19日）出席「香港國際影視展2019」之中，由他首次監製及主演ViuTV的劇集《歎息橋》宣傳活動，Bowie在接受《香港01》訪問時候表示很久沒有劇集播出了：「第一次做監製又做演員，好開心搵到實力派演員，老中青都有，包括周家怡。」

《綠豆》班底再現 林保怡周家怡於ViuTV新劇《歎息橋》再創經典

林保怡今天（19日）出席由他首次監製及主演ViuTv的劇集《歎息橋》宣傳活動。（陳順禎攝）

拍攝這劇集Bowie直言很希望觀眾觀看完能接收到思考人生及做人的訊息：「希望大家有『維他命』袋入袋，睇完呢部劇裡面角色，會思考人生，睇會唔會有類似自己相似嘅性格，衛詩雅就有呢個情況，佢拍完都話真係曾經諗過咁做。」

保怡第一次做監製也感受到一定壓力。（陳順禎攝）

林保怡周家怡新劇不再是一對

劇本內容也比較複雜，導演25與Fatball直言，劇集播出後應該會給觀眾責罵，不過保怡完全不擔心：「其實一定會有人鬧，因為每一部電影就算幾差都好，實有人喜歡，多方面意見都會聽，尤其是第一次做監製。」

而今次Bowie將不會再續與周家怡在《綠豆》的愛情，預告投向衛詩雅的擁抱。劇情指，飾演李子勇（Thomas）的林保怡，出生貧窮，年輕時為了賺取母親的醫藥費，拼命打工賺錢，認識了同在茶餐廳打工的少女、由周家怡飾演的方小薇（Sammy），自此成了好朋友。Thomas母離世後，他開了一間餐應，生意不俗，與好友兼拍檔Sammy一起打拼。

一天，Thomas重遇在比利時結識、由衛詩雅飾演的何樂兒（Joyce），二人一拍即合，很快便走在一起。與此同時Joyce與胡啟源（陳奐仁飾）亦已拍拖8年。四人關係撲朔迷離。他們在一個喪禮上重遇，終於明白四人之間二十多年來的糾纏要如何作結。一切發生在二十多年前的比利時，他們的第一次相遇原來已種下糾纏一輩子的關係，他們的重遇並沒有完美的結局。

保怡希望觀眾看完這劇集能接收一些思考人生訊息。（陳順禎攝）

雖然第一次做監製保怡有壓力，也付出不了辛勞，但他笑言做監製最好的是負責收錢：「其實做演員同時做監製都唔知收幾錢好。」而曾有江湖傳聞保怡因拍攝ViuTV劇集《綠豆》後與ViuTV關係不好，保怡澄清關係十分好：「我同ViuTV關係好到其實一年食一次飯，同埋我哋唔係ViuTV演員，只不過將部劇賣畀佢。」

保怡笑言自己已很久沒有推出電影劇的作品。（陳順禎攝）

這部劇集除了賣給ViuTV之外更賣到內地網上播放，保怡早早便進軍大陸市場，此個舉動他說明是有意幫ViuTV打進內地市場：「希望可以真係進軍到一個咁大市場，係一件開心事。」