預測TVB已入手內地劇　 必定要有福將新作《鬢邊不是海棠紅》

喺剛揭幕嘅第23屆香港影視展上，TVB宣布已買入製作人于正嘅新作《馴夫記之大唐女兒行》，劇集由內地人氣小生許凱以及花旦李一桐主演，雖然劇集仍在拍攝中，但TVB都照入手，足見對內地劇甚有信心。無他嘅，去年宮鬥劇《延禧攻略》成TVB去年收視冠軍劇集，加上《馴夫記之大唐女兒行》同樣係由歡娛影視出品，該公司過往的《宮鎖心玉》、《陸貞傳奇》、《笑傲江湖》、《神雕俠侶》以及《皓鑭傳》TVB都有買入。

《馴夫記之大唐女兒行》仍在拍攝在，所以會否在今年播出都係一個謎。

活動上，TVB未有透露除《馴夫記之大唐女兒行》入手嘅內地劇集，不過按推斷的話，由于正製作、黃曉明、佘詩曼擔正嘅《鬢邊不是海棠紅》、關曉彤嘅《鳳囚凰》、以及吳謹言嘅《朝歌》，相信會喺不久將來登陸TVB。《鬢邊不是海棠紅》去年底已經開拍，阿佘喺劇中飾演黃曉明的妻子范湘兒，於原著小說中，黃曉明嘅原形乃商界精英，與京戲小生惺惺相惜並發展出感情。



黃曉明同佘詩曼呢個組合都幾新鮮。

除咗長劇之外，據悉TVB亦已入手只得5集嘅《小戲骨：包青天》，並準備喺4月6日（周六）播出，其實呢套劇集去年已在內地播畢，劇情以1993年金超群版本嘅《包青天》作為藍本，將最為經典嘅案件《鍘美案》改編。小戲骨的意思係以小孩演大劇嘅模式呈現作品，所以劇中的幾位主角全部都係11、12歲嘅童星。其實，既然都係包青天系列，TVB都有部自家製，由譚俊彥主演嘅《包青天再起風雲》，點解仲要入手部由童星主演嘅呢作品？！

《小戲骨：包青天》由一班小朋友主演，香港觀眾真係會想睇？