莫文蔚笑指學生時期專心讀書：絕對冇可能拍拖！

莫文蔚（Karen）今日（19日）出席時裝雜誌活動，她最近也有份設計時裝，她說：「我今日就著咗喇，其中一套，最近就同一個意大利品牌有個crossover，喺倫敦launch，其實我都係噚晚先返到香港，所以特登著啲最新鮮出爐嘅衫。」

Karen今日（19日）出席時裝雜誌活動。（梁碧玲攝）

Karen最近穿上自己設計的牛仔褲拍攝了一張裸背照，跟19年前的演唱會海報非常相似，Karen直言：「其實今次嗰個牛仔褲設計係嚟自十幾年前我開concert嘅時候嘅poster嗰個概念，當時個概念已經誕生咗㗎啦，但一路蘊釀咗咁多年，咁終於有一個機會可以真真正正出自己嘅牛仔褲，咁先至正式做出嚟。」

Karen表示設計時裝對她來說並不太困難，因為自己平時有很多構思。（梁碧玲攝）

問到Karen的少女時代怎渡過，她指：「以前讀書就真係好專注讀書，我做每樣嘢就會好專心去做嗰樣野。但又唔係死讀書，因為要做好多其他課外活動嘅嘢。」那會否偷偷拍拖？她大呼：「緊係無啦，絕對無可能有呢回事。」

再次拍攝半裸上身的海報，Karen坦言也有少少回味當年的感覺，笑指自己「咁多年都keep到」！（梁碧玲攝）

Karen近來正忙於自己的巡迴演唱會，她指：「其實依家返嚟就開始今年part 2嘅部份囉，所以由下個禮拜開始由天津起跑，就會一路殺到落今年年尾囉。（幾時到香港？）依家都係等緊個場地，如果係都要年尾㗎啦！」