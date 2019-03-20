【飛虎之雷霆極戰】導演查傳誼嘆政府協助少：好多時申請一拖再拖

《飛虎之雷霆極戰》的監製及導演查傳誼今天（20日）出席劇集發佈會，監製在台上分享拍攝這部劇集時候也遇到不少困難，他在接受《香港01》訪問時候說到是什麼困難：「首先飛虎系列要諗新題超越之前好困難，我哋都用咗半年時間去諗，拍攝時候黃宗澤意外受傷都擔心進度受影響，不過佢都好好全輪椅繼續拍攝，而台上我講到香港拍攝環境唔係太好，好多事要申請，令到進度受影，當然申請係需要，但時間上同費用上再有啲人答應左去到唔畀拍攝等等各方面問題，我哋都希望政府正視。」

《飛虎之雷霆極戰》的監製兼導演查傳誼（中間）今天（20日）出席劇集發佈會。（梁碧玲攝）

拍攝《飛虎之雷霆極戰》因為場地申請的緩慢防礙了拍攝進度，監製直指政府處理方法太按章辦事：「我哋喺鬧市拍動作場面的而且確會造成影響同帶來唔方便，所以通常都會選擇假日或星期日拍攝，但一部戲就用3-4個月時間拍攝，其實就冇乜星期日，所以好多時候申請都一拖再拖或者唔批又要搵另一個地方，咁會令到製作過程好緊張。」

監製指在香港搵場地拍攝都好困難。（梁碧玲攝）

至於最好的解決方法是什麼，監製分享當年董特首（董建華）很支持影視製作：「當年好多政府機構可以借，譬如機場借嘅費用都降低，所以都希望多少少政府機構會幫忙，譬如醫院，暫時全香港冇一間醫院能夠拍到，希望能夠為我哋影視製作開開一個方便之門。」