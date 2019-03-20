BIGBANG T.O.P爆軍隊藝人特惠　病假比一般請多三倍！

BIGBANG作為頂級韓流組合，自然是傳媒一直追蹤報導的目標。繼隊長GD曾被爆出軍隊特惠，入伍一年請超過100天病假外，這次到T.O.P被爆出同樣受到藝人特惠待遇，比一般社會服務要員請假多出三倍。加上最近前成員勝利爆出的一連串醜聞，可說是更加備受關注。

根據韓國傳媒報導指正以社會服務要員服兵役的T.O.P，比起其他人的請假要多，而且大部分病假主要在固有休息日前後，質疑受到藝人特惠。報導講到T.O.P自上年一月起，在龍山工藝館開始服兵役，可是去年9月他曾在一般休息日和中秋假期期間，分別請了兩天病假，一共連續放了9天假期，十足參考打工作請假攻略一樣。而且同年6月，T.O.P也是在3天假期之間，多請一天病假，總共放了4天連假，加上兩次都沒有任何診病証明，被質疑受到藝人特惠待遇。

T.O.P被MBC大爆病假比一般社會服務要員請多出三倍。（影片截圖）

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傳媒又大爆T.O.P去年的19日病假中，有15日請在一般休息日前後，被指比一般社會服務要員請假多出三倍外，休息日前後的病假比例更是多出4倍。對於藝人特惠待遇的指控，龍山區廳已立即否認事件，表示沒有因為T.O.P是藝人而特別批准病假。有記者直接到龍山區廳向本人查詢，T.O.P就回應：「當時有恐慌症，而且我亦有病…」粉絲亦有在網上貼出T.O.P即使腳受傷，需要拐杖攙扶出勤的照片，力證偶像清白。

粉絲貼出T.O.P腳傷堅持上班的照片，力證不存在軍隊特惠。（網上圖片）