【開心速遞】Rebecca同鐵面陳網戀開花結果？　真相竟然好殘酷！

Rebecca受訓完畢返港，馬上鐵面陳結婚？

喺《愛回家之開心速遞》中飾演接龍集團人事部副經理Rebecca（沈可欣），之前由於放產假，令Rebecca「被迫」去英國受訓，不過喺聽晚（21日）嗰集，Rebecca將會強勢回歸，而與鐵面陳（王致狄）嘅感情更會大躍進，鐵面陳接受訪問時更透露將會與Rebecca成婚!

擺酒好齊人喎……不過原來一切都只係Rebecca嘅幻想。

王致狄透露Rebecca喺英國受訓期間，一直與鐵面陳有書信來往，當Rebecca重返威龍後，不時喺鐵面陳面前分享在英國的豔遇，目的是為了令對方呻醋：「但其實我同佢書信來往係為咗學英文，Rebecca以為我對佢有意思，仲幻想我哋會結婚，嗰場戲都認真架，有埋熊樹根一家嚟飲。」雖然Rebecca對鐵面陳用情至深，但男方一直不為所動，最後更唔覺意聽到真相：「因為Rebecca之後會聽到王朝（莫家淦）同我講公司都有得學英文，唔需要再搵Rebecca。」雖然唔少網民都十分喜愛Rebecca同鐵面陳呢個組合，但王致狄就話暫時未知二人會否開花結果。

繼群姐之後，鐵面陳將會抱抱Rebecca，諗起都攰。

入行十年的王致狄，近年因鐵面陳一角而增加曝光率。現年35歲嘅他於加拿大長大，在當地修讀經濟學的他，09年回流香港搵工，可惜遇上金融風暴，在一次偶爾的機會下，在TVB周刊發現了藝員訓練班的申請表格，於是就咁成為了TVB藝人。「之前都有做《巾幗梟雄》、《衝上雲宵》，不過可能都係啲小角色，大家未必留意到，我又唔覺得好慘，起碼都叫keep住有工開，雖然同年齡嘅朋友可能都已經結晒婚有自己家庭，但我認為自己而家經歷緊一個過程。」

王致狄同衛志豪以及莫家淦於劇中如鐵三角一樣，鐵面陳之所以會學英文，亦都係因為受到二人影響。